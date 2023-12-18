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هزّ ابنه بشكل عنيف وكانت النتيجة مفجعة... أصيب بإعاقة وفقد نظره وبعد سنتين حلّت الكارثة!

منوعات
2023-12-18 | 05:43
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هزّ ابنه بشكل عنيف وكانت النتيجة مفجعة... أصيب بإعاقة وفقد نظره وبعد سنتين حلّت الكارثة!
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هزّ ابنه بشكل عنيف وكانت النتيجة مفجعة... أصيب بإعاقة وفقد نظره وبعد سنتين حلّت الكارثة!

هزّ ابنه بشكل عنيف وكانت النتيجة مفجعة... أصيب بإعاقة وفقد نظره وبعد سنتين حلّت الكارثة!

تحدثت إحدى الأمهات عن الحزن الذي عانت منه بعد أن هز شريكها السابق ابنها الرضيع البالغ من العمر أربعة أسابيع بشدة، مما أدى إلى إصابته بجروح أدت في النهاية إلى وفاته.

وقبل أسابيع فقط من عيد الميلاد في عام 2017، وجدت هانا هاودون، 31 عامًا، من تشيتشيستر، ابنها حديث الولادة، ليو، رماديًا ومتألما - لكن شريكها ماثيو بانكس، 34 عامًا، نفى في البداية إيذاء الطفل.

وتم نقل ليو إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بالتهاب السحايا، لكن الأشعة المقطعية أظهرت أنه يعاني من تمزق شديد في الدماغ ونزيف خلف عينيه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولأسابيع عدة، دافع بانكس عن براءته حتى اعترف أخيرًا لهانا بأنه هز ابنهما. ومن المأساوي أن ليو توفي متأثرا بجراحه بعد ما يزيد قليلا عن عامين.

واتُهم بانكس بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر في تشرين الأول الفائت، ثم زادت محكمة الاستئناف لاحقا  الحكم إلى خمس سنوات وأربعة أشهر.

الآن، تتحدث هانا علنًا لرفع مستوى الوعي حول متلازمة هز الطفل. وتقول الأم المقيمة في المنزل: "لو أن ماثيو اتصل بي في تلك الليلة، بدلاً من إيذاء ليو... أفعاله قتلت ابني، وكان من الممكن تجنب ذلك لو أخبرني أنه يعاني. لن أسامحه أبدًا."

والتقت هانا بانكس من خلال صديق مشترك عندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها. وفي كانون الثاني 2016، وأنجبا طفلة اسمها إيزابيلا، تبلغ الآن سبعة أعوام.

ووفقًا لهانا، كان والد بانكس لأول مرة أبًا عمليًا، حيث كان يغيّر الحفاضات ويساعدها في رعاية أطفالهما.

وبعد مرور عام، في تشرين الثاني 2017، رزقا بطفل صغير اسمه ليو. ولكن هذه المرة، انسحب بانكس من مهمة الأبوة.

وتتذكر هانا: "بدلاً من الاهتمام بليو، كان يفضل اللعب على جهاز Xbox الخاص به بدلاً من مساعدتي في رعاية الأطفال".

ثم، في 18 كانون الأول 2017، عندما كان ليو يبلغ من العمر أربعة أسابيع، ذهبوا لرؤية سانتا كعائلة وقاموا ببعض التسوق لعيد الميلاد.

وبعد العودة إلى المنزل المشترك بين الزوجين، وضعت هانا إيزابيلا في السرير قبل أن تأخذ ليو إلى الطابق العلوي لإطعامه وجبته الأخيرة. 

وعندما وضعته في سريره بدأ بالبكاء. وتقول هانا: "جاء ماثيو إلى الغرفة وقال إنه سيأخذه لأنني مصابة بنزلة برد وأحتاج إلى الراحة... لم أفكر في أي شيء وقدرت المساعدة."

ومع ذلك، كانت تلك لحظة من شأنها أن تغير حياتها إلى الأبد. في صباح اليوم التالي، استيقظت هانا ووجدت ليو بين ذراعي بانكس على الأريكة.

تتذكر: "أخبرني أنه قضى ليلة سيئة وهو يحاول الاعتناء به... عندما حملت ليو، صرخ من الألم. لقد بدا متألما ورماديًا".

مذعورة، اتصلت هانا بالطوارئ وأخذت ليو إلى مستشفى سانت ريتشارد، تشيتشيستر. وهناك اشتبه الأطباء في إصابته بالتهاب السحايا.

لكن الأشعة المقطعية الطارئة كشفت أن ليو عانى من تمزق في دماغه ونزيف خلف عينيه. لمدة خمس ساعات كان يعاني من النوبات.

في هذه الأثناء، استجوبت هانا بانكس بشأن الليلة السابقة، لكنه نفى حدوث أي شيء.

وتم استدعاء الخدمات الاجتماعية والشرطة وتم إخبار هانا بأنها لا تستطيع البقاء بمفردها مع إيزابيلا أو ليو.

وفي الأسبوع التالي، حذر الأطباء هانا من أنهم سيغلقون جهاز التنفس الصناعي الخاص بـ ليو لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التنفس بمفرده.

لقد نجا، لكنه أصيب بإعاقة شديدة.

وبعد أسبوعين، واجهت هانا بانكس مرة أخرى وسألته إذا كان قد هز ابنهما.

وتتذكر قائلة: "اعترف ماثيو بذلك أخيرًا وشعرت بغثيان في معدتي. اتصلت بالشرطة وأدليت بإفادة."

وفي ليلة رأس السنة الجديدة 2018، خضع ليو لعملية جراحية لتركيب أنبوب تغذية في معدته. لكنه أصيب بنوبة جعلته أعمى.

وتقول هانا: "قال الأطباء إن ليو سيموت في النهاية متأثرًا بجراحه. كنت أعلم أن عام 2019 كان عامي الأخير معه. لقد كان الأمر مفجعًا."

في 26 شباط 2020، توفي ليو بين ذراعي هانا. وبعد فترة وجيزة، اتُهم بانكس بالقتل غير العمد.

وفي تشرين الأول 2022، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر في محكمة وينشستر كراون بتهمة قتل ابنه.

وتقول هانا: "لقد شعرت بالاشمئزاز واستأنفت."

وفي وقت سابق من هذا العام، في شباط، تمت زيادة الحكم الصادر ضد بانكس إلى خمس سنوات وأربعة أشهر في محكمة الاستئناف.

وتقول هانا: "لا يزال لا يكفي أن يسرق حياة ابننا في لحظة إحباط... لقد عانى ابني ليو كثيرًا في حياته القصيرة، كل ذلك بسبب نوبة ماثيو في تلك الليلة... أريد من الآخرين أن يكافحوا من أجل طلب المساعدة قبل أن ينتهي بهم الأمر إلى إيذاء أو قتل طفل بريء."
 

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