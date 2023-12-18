هزّ ابنه بشكل عنيف وكانت النتيجة مفجعة... أصيب بإعاقة وفقد نظره وبعد سنتين حلّت الكارثة!

عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام

عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام

في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)