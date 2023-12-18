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استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!

استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!







وتفاجأت أكثر عندما وصل رجال الإطفاء إلى باب غرفتها قبل أن تنتهي من ارتداء ملابسها.



وأثبتوا أن مجفف شعر ذو النوعية الممتازة الذي كانت تستخدمه هو الذي أطلقإنذار الحريق، وفق ما نقل موقع



وبعد أن تم ترتيب الأمر بالكامل، استمتعت كيلي* بليلتها في حفل Ministry of Sound في Kings Park وخرجت في صباح اليوم التالي من دون أي مشاكل.



وبعد ثلاثة أيام، صُدمت عندما وجدت رسومًا بقيمة 1400 دولار على حسابها المصرفي من نوفوتيل، وهي جزء من مجموعة أكور الفرنسية التي تمتلك أيضًا العلامات التجارية الفندقية إيبيس، وسوفيتيل، ومانترا، وميركيور.



وبعد الاتصال بالفندق، اكتشفت أن الرسوم كانت عبارة عن رسوم استدعاء من إدارة الإطفاء.



وتبلغ رسوم الاتصال الخاصة بإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ (DFES) بغرب أستراليا 1337 دولارًا أمريكيًا، لكن فندق Novotel فرض رسومًا إضافية على كيلي* بقيمة 63 دولارًا أميركيًا.



في حين أن DFES تمرر رسومًا إلى الفنادق مقابل إنذارات الحريق الكاذبة، فإن سياسة الإدارة لا تشجع الفنادق على تحميل هذه التكلفة على الضيوف.



وأمضت كيلي* يوم الأربعاء بأكمله متوترة وتحاول الاتصال بالفندق لاسترداد الرسوم التي تركت حسابها المصرفي في حالة سلبية.



وقالت: "لم يرسلوا أي بريد إلكتروني، اتصلت بالفندق، وقال موظف الاستقبال إن ذلك مذكور في الشروط والأحكام الخاصة بهم".





وقالت إن الفندق بدأ في نهاية المطاف في رفض الرد على مكالماتها ورفض السماح لها بالتحدث إلى المدير.



وبعد رسائل البريد الإلكتروني من كيلي* وThe West Australia، قال مدير الفندق يوم الخميس إن الرسوم قد تم ردها.

تفاجأت كيلي (اسم مستعار) عندما انطلق إنذار الحريق بعد أن انتهت من الاستحمام وتجفيف شعرها، في غرفة فندق نوفوتيل بيرث لانجلي، في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة.وتفاجأت أكثر عندما وصل رجال الإطفاء إلى باب غرفتها قبل أن تنتهي من ارتداء ملابسها.وأثبتوا أن مجفف شعر ذو النوعية الممتازة الذي كانت تستخدمه هو الذي أطلقإنذار الحريق، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبعد أن تم ترتيب الأمر بالكامل، استمتعت كيلي* بليلتها في حفل Ministry of Sound في Kings Park وخرجت في صباح اليوم التالي من دون أي مشاكل.وبعد ثلاثة أيام، صُدمت عندما وجدت رسومًا بقيمة 1400 دولار على حسابها المصرفي من نوفوتيل، وهي جزء من مجموعة أكور الفرنسية التي تمتلك أيضًا العلامات التجارية الفندقية إيبيس، وسوفيتيل، ومانترا، وميركيور.وبعد الاتصال بالفندق، اكتشفت أن الرسوم كانت عبارة عن رسوم استدعاء من إدارة الإطفاء.وتبلغ رسوم الاتصال الخاصة بإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ (DFES) بغرب أستراليا 1337 دولارًا أمريكيًا، لكن فندق Novotel فرض رسومًا إضافية على كيلي* بقيمة 63 دولارًا أميركيًا.في حين أن DFES تمرر رسومًا إلى الفنادق مقابل إنذارات الحريق الكاذبة، فإن سياسة الإدارة لا تشجع الفنادق على تحميل هذه التكلفة على الضيوف.وأمضت كيلي* يوم الأربعاء بأكمله متوترة وتحاول الاتصال بالفندق لاسترداد الرسوم التي تركت حسابها المصرفي في حالة سلبية.وقالت: "لم يرسلوا أي بريد إلكتروني، اتصلت بالفندق، وقال موظف الاستقبال إن ذلك مذكور في الشروط والأحكام الخاصة بهم".وقالت إن الفندق بدأ في نهاية المطاف في رفض الرد على مكالماتها ورفض السماح لها بالتحدث إلى المدير.وبعد رسائل البريد الإلكتروني من كيلي* وThe West Australia، قال مدير الفندق يوم الخميس إن الرسوم قد تم ردها.