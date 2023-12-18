الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!
منوعات
2023-12-18 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!
استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!
تفاجأت كيلي (اسم مستعار) عندما انطلق إنذار الحريق بعد أن انتهت من الاستحمام وتجفيف شعرها، في غرفة فندق نوفوتيل بيرث لانجلي، في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة.
وتفاجأت أكثر عندما وصل رجال الإطفاء إلى باب غرفتها قبل أن تنتهي من ارتداء ملابسها.
وأثبتوا أن مجفف شعر ذو النوعية الممتازة الذي كانت تستخدمه هو الذي أطلقإنذار الحريق، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وبعد أن تم ترتيب الأمر بالكامل، استمتعت كيلي* بليلتها في حفل Ministry of Sound في Kings Park وخرجت في صباح اليوم التالي من دون أي مشاكل.
وبعد ثلاثة أيام، صُدمت عندما وجدت رسومًا بقيمة 1400 دولار على حسابها المصرفي من نوفوتيل، وهي جزء من مجموعة أكور الفرنسية التي تمتلك أيضًا العلامات التجارية الفندقية إيبيس، وسوفيتيل، ومانترا، وميركيور.
وبعد الاتصال بالفندق، اكتشفت أن الرسوم كانت عبارة عن رسوم استدعاء من إدارة الإطفاء.
وتبلغ رسوم الاتصال الخاصة بإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ (DFES) بغرب أستراليا 1337 دولارًا أمريكيًا، لكن فندق Novotel فرض رسومًا إضافية على كيلي* بقيمة 63 دولارًا أميركيًا.
في حين أن DFES تمرر رسومًا إلى الفنادق مقابل إنذارات الحريق الكاذبة، فإن سياسة الإدارة لا تشجع الفنادق على تحميل هذه التكلفة على الضيوف.
وأمضت كيلي* يوم الأربعاء بأكمله متوترة وتحاول الاتصال بالفندق لاسترداد الرسوم التي تركت حسابها المصرفي في حالة سلبية.
وقالت: "لم يرسلوا أي بريد إلكتروني، اتصلت بالفندق، وقال موظف الاستقبال إن ذلك مذكور في الشروط والأحكام الخاصة بهم".
وقالت إن الفندق بدأ في نهاية المطاف في رفض الرد على مكالماتها ورفض السماح لها بالتحدث إلى المدير.
وبعد رسائل البريد الإلكتروني من كيلي* وThe West Australia، قال مدير الفندق يوم الخميس إن الرسوم قد تم ردها.
آخر الأخبار
منوعات
الشعر
الفنادق...
انطلق
إنذار
الحريق
حسابها
المصرفي:
اليكم
عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-14
حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!
منوعات
2023-12-14
حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!
0
منوعات
2023-11-17
صبيان تحت سن البلوغ ارتكبا جريمة مروعة...اليكم ما حصل!
منوعات
2023-11-17
صبيان تحت سن البلوغ ارتكبا جريمة مروعة...اليكم ما حصل!
0
منوعات
2023-11-16
اقتحم زفافاً وقتل زوجته وصهره... اليكم ما حصل!
منوعات
2023-11-16
اقتحم زفافاً وقتل زوجته وصهره... اليكم ما حصل!
0
آخر الأخبار
2023-11-12
دفعة ثانية من الصواريخ انطلقت من القطاع الغربيّ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وصفارات إنذار تضيء جنوبي عكا على مشارف حيفا
آخر الأخبار
2023-11-12
دفعة ثانية من الصواريخ انطلقت من القطاع الغربيّ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وصفارات إنذار تضيء جنوبي عكا على مشارف حيفا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:54
عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام
منوعات
05:54
عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام
0
منوعات
05:43
هزّ ابنه بشكل عنيف وكانت النتيجة مفجعة... أصيب بإعاقة وفقد نظره وبعد سنتين حلّت الكارثة!
منوعات
05:43
هزّ ابنه بشكل عنيف وكانت النتيجة مفجعة... أصيب بإعاقة وفقد نظره وبعد سنتين حلّت الكارثة!
0
منوعات
05:41
في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)
منوعات
05:41
في اليوم العالمي للغة العربية... إليكم أبرز الأخطاء الشائعة الّتي نقع فيها يومياً (فيديو)
0
منوعات
05:02
وضعت عددا هائلا من الغرسات التكنولوجية في جسدها... إليكم قصتها الغريبة!
منوعات
05:02
وضعت عددا هائلا من الغرسات التكنولوجية في جسدها... إليكم قصتها الغريبة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:53
السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
خبر عاجل
07:53
السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
0
منوعات
2023-12-15
ربحا مبلغا خياليا في اليانصيب لكن 3 دولارات منعتهم من الحصول عليه... إليكم ما حدث!
منوعات
2023-12-15
ربحا مبلغا خياليا في اليانصيب لكن 3 دولارات منعتهم من الحصول عليه... إليكم ما حدث!
0
آخر الأخبار
2023-12-14
اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً
آخر الأخبار
2023-12-14
اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً
0
أخبار لبنان
2023-12-17
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
أخبار لبنان
2023-12-17
إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...
تقارير نشرة الاخبار
06:57
عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...
0
آخر الأخبار
05:55
لحظة استهداف منزل في عيتا الشعب بالقرب من تشييع أحد الشهداء (فيديو)
آخر الأخبار
05:55
لحظة استهداف منزل في عيتا الشعب بالقرب من تشييع أحد الشهداء (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:12
ممثل حماس يزور قيادة القومي: مستعدون لفترة طويلة من الحرب
أخبار لبنان
05:12
ممثل حماس يزور قيادة القومي: مستعدون لفترة طويلة من الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف ستكون مواجهات الدور الـ16 من قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف ستكون مواجهات الدور الـ16 من قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات للمجالس المحلية في العراق الإثنين وتنافس ٌ ضمن المكوّنين الشيعي والسنّي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات للمجالس المحلية في العراق الإثنين وتنافس ٌ ضمن المكوّنين الشيعي والسنّي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:14
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
حال الطقس
01:14
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
2
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
3
فنّ
16:00
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
فنّ
16:00
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
4
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
6
أخبار دولية
11:35
الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة
أخبار دولية
11:35
الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
8
منوعات
02:49
اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!
منوعات
02:49
اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More