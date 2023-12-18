الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من "سيندي لو" ابنة الـ7 سنوات بطلة فيلم How the Grinch Stole Christmasالى مغنية روك بملابس فاضحة! (صور)
منوعات
2023-12-18 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
من "سيندي لو" ابنة الـ7 سنوات بطلة فيلم How the Grinch Stole Christmasالى مغنية روك بملابس فاضحة! (صور)
من "سيندي لو" ابنة الـ7 سنوات بطلة فيلم How the Grinch Stole Christmasالى مغنية روك بملابس فاضحة! (صور)
لقد كانت الفتاة الصغيرة المحبوبة في فيلم How the Grinch Stole Christmas "كيف سرق غرينش عيد الميلاد" بابتسامتها المسننة وتسريحة شعرها الملتوية، لكن تايلور مومسن قطعت شوطاً طويلاً من الطفلة اللطيفة البالغة من العمر سبع سنوات والتي لعبت دور البطولة في دور سيندي لو في فيلم عيد الميلاد عام 2000.
وعلى الرغم من تخليها عن هوليوود للأبد منذ أكثر من عقد من الزمن، إلا أن الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا لم تترك الأضواء تمامًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
الآن، بعد 23 عامًا من البطولة أمام جيم كاري، أصبحت الشابة المقيمة في سانت لويس بولاية ميسوري رمزًا جنسيًا عالميًا ومغنية الروك الاستفزازية لفرقة البانك The Pretty Reckless. وقالت لمجلة كوزموبوليتان أنها "مجنونة".
وبالعودة إلى منتصف التسعينيات، تم دفع تايلور الشابة إلى عالم الترفيه عندما كانت في الثانية من عمرها. "لا يوجد طفل يبلغ من العمر عامين يريد أن يعمل، ولكن لم يكن لدي أي خيار. طوال حياتي، كنت داخل وخارج المدرسة. وقالت لمجلة Revolver: "لم يكن لدي أصدقاء".
وبعد التردد والتوتر في البداية - ليس فقط بسبب الثنائيات الرهيبة - وثلاثية الأدوار الصغيرة، فازت تايلور بالجائزة الكبرى: جزء ف فيلم كيف سرق غرينش عيد الميلاد. كانت بمثابة حافز لمسيرتها المهنية، حيث حلقت في أجزاء من فيلم Hansel and Gretel وSpy Kids 2 عام 2002. ومع ذلك، ظلت تايلور تشعر بالاستياء.
لقد أصبحت شخصيتها الغريبة التي تظهر على الشاشة في عيد الميلاد هي هويتها، وأدركت أن هذا يكفي. "في كل مرة أبدأ فيها مدرسة جديدة أو أذهب إلى مكان آخر، لا أعتقد حتى أن الأطفال يعرفون اسمي. "كنت مجرد فتاة غرينش" ، كشفت في بودكاست SiriusXM's Podcrushed.
وفي عام 2007، تمكنت أخيرًا من تغيير لقبها بعد أن اكتسبت شهرة واسعة النطاق عندما لعبت دور جيني همفري في الدراما القادمة Gossip Girl. لعبت المراهقة دور البطولة إلى جانب أمثال بليك ليفلي وبن بادجلي .
"استيقظت ذات صباح وقلت: ليس من الضروري أن أفعل هذا؟ ليس من الضروري أن أقوم بهذه المهمة الأخرى؟ هل يمكنني فقط العزف في فرقتي والقيام بجولة وكتابة الأغاني؟ هل يمكنني فعل ذلك؟".
وبحلول عام 2010، بعد عام واحد فقط من تشكيل الفرقة، كشفت أنها توقفت عن التمثيل بالكامل للتركيز على مسيرتها الموسيقية مع فرقتها The Pretty Reckless. عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، صدم مكياجها الأسود الداكن وملابسها الجلدية ذات الطراز القوطي وسلوكها الشرير العالم.
ورحلت الفتاة الجميلة الشقراء ذات العيون الزرقاء: لقد بدأت مرحلة مراهقتها الجامحة بشكل جيد وحقيقي. أنتجت طوفانًا من أغلفة الألبومات العارية ومقاطع الفيديو الموسيقية والمعجبين اللامعين وفي إحدى المناسبات دعت امرأتين مفلستين على خشبة المسرح للتعري أمام الجمهور بأكمله.
وطوال الوقت، استمتعت الفرقة بنجاحها المزدهر. وأصدرت TPR ألبومها الأول Light Me Up في عام 2011، ومنذ ذلك الحين كشفت عن ثلاثة ألبومات أخرى، آخرها Death by Rock and Roll في عام 2021. وفي العام نفسه، حصلت تايلور على جائزة فنانة الروك لهذا العام في حفل توزيع جوائز iHeart Radio Music Awards لعام 2021. بفضل صوتها الخشن وأدائها النشط.
وفي حين أن عالم الروك أند رول سرق قلبها، ومن المسلم به أن التمثيل ليس هو دعوتها الحقيقية، إلا أن تايلور ليست ضد فكرة الظهور مرة أخرى على الشاشة تمامًا: "التمثيل شيء فعلته وربما سأفعله مرة أخرى. من يعرف؟ لكن الموسيقى ستظل ثابتة إلى الأبد".
آخر الأخبار
منوعات
"سيندي
لو"
سنوات
Grinch
Stole
Christmasالى
مغنية
بملابس
فاضحة!
(صور)
التالي
اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
0
منوعات
2023-11-09
ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: "مرحبًا يا عزيزتي"! (فيديو)
منوعات
2023-11-09
ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: "مرحبًا يا عزيزتي"! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-29
ابنة الـ 3 سنوات توفيت في غزة...هل تذكرون الطفلة الفلسطينية "بيروت"؟
منوعات
2023-10-29
ابنة الـ 3 سنوات توفيت في غزة...هل تذكرون الطفلة الفلسطينية "بيروت"؟
0
منوعات
2023-10-06
"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)
منوعات
2023-10-06
"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
0
منوعات
12:27
حارس أمن يُسقط رجلاً مسلحاً بركلة مدمرة...وهذا ما كان يحاول فعله! (فيديو)
منوعات
12:27
حارس أمن يُسقط رجلاً مسلحاً بركلة مدمرة...وهذا ما كان يحاول فعله! (فيديو)
0
منوعات
12:02
امرأة متزوجة من مليونير من دبي...وهذه هي القواعد الصارمة التي تتقاسمها مع زوجها!
منوعات
12:02
امرأة متزوجة من مليونير من دبي...وهذه هي القواعد الصارمة التي تتقاسمها مع زوجها!
0
منوعات
12:00
من باريس إلى ايطاليا... تكلفة خيالية للرحلة الواحدة في هذا القطار الفاخر
منوعات
12:00
من باريس إلى ايطاليا... تكلفة خيالية للرحلة الواحدة في هذا القطار الفاخر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟
0
خبر عاجل
2023-12-14
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
خبر عاجل
2023-12-14
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
0
منوعات
10:25
أنفقت مبلغاً ضخماً لحفلة عيد ميلاد قططها...وهذه هي الهدايا التي حصلت عليها!
منوعات
10:25
أنفقت مبلغاً ضخماً لحفلة عيد ميلاد قططها...وهذه هي الهدايا التي حصلت عليها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل سيسلك ملف تعيين رئيس للأركان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل سيسلك ملف تعيين رئيس للأركان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرق إصلاح أعطال الكهرباء في الجنوب تعمل تحت القصف... أعطال حرجة بقيت عصية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرق إصلاح أعطال الكهرباء في الجنوب تعمل تحت القصف... أعطال حرجة بقيت عصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
0
أخبار دولية
13:27
حماس ترد على فيديو للجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق لها
أخبار دولية
13:27
حماس ترد على فيديو للجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق لها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تطور جديد سجله الجنوب اليوم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تطور جديد سجله الجنوب اليوم... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
كولونا متخوفة من تدهور كبير بين حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
كولونا متخوفة من تدهور كبير بين حزب الله وإسرائيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:09
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:09
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
08:25
وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:25
وزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان... ماذا في تفاصيل الزيارة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:14
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
حال الطقس
01:14
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
2
فنّ
16:00
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
فنّ
16:00
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
3
خبر عاجل
07:53
السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
خبر عاجل
07:53
السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
4
منوعات
02:49
اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!
منوعات
02:49
اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
6
منوعات
04:54
"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!
منوعات
04:54
"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!
7
أمن وقضاء
02:38
متحرّش يستهدف الطالبات في محيط المدارس والجامعات داخل سيارته المخصّصة لنقل الرّكّاب
أمن وقضاء
02:38
متحرّش يستهدف الطالبات في محيط المدارس والجامعات داخل سيارته المخصّصة لنقل الرّكّاب
8
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More