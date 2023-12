من "سيندي لو" ابنة الـ7 سنوات بطلة فيلم How the Grinch Stole Christmasالى مغنية روك بملابس فاضحة! (صور)

لقد كانت الفتاة الصغيرة المحبوبة في فيلم How the Grinch Stole Christmas "كيف سرق غرينش عيد الميلاد" بابتسامتها المسننة وتسريحة شعرها الملتوية، لكن تايلور مومسن قطعت شوطاً طويلاً من الطفلة اللطيفة البالغة من العمر سبع سنوات والتي لعبت دور البطولة في دور سيندي لو في فيلم عيد الميلاد عام 2000.وعلى الرغم من تخليها عن هوليوود للأبد منذ أكثر من عقد من الزمن، إلا أن الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا لم تترك الأضواء تمامًا، وفق ما نقل موقع دايلي ستار الآن، بعد 23 عامًا من البطولة أمام جيم كاري، أصبحت الشابة المقيمة في سانت لويس بولاية ميسوري رمزًا جنسيًا عالميًا ومغنية الروك الاستفزازية لفرقة البانك The Pretty Reckless. وقالت لمجلة كوزموبوليتان أنها "مجنونة".وبالعودة إلى منتصف التسعينيات، تم دفع تايلور الشابة إلى عالم الترفيه عندما كانت في الثانية من عمرها. "لا يوجد طفل يبلغ من العمر عامين يريد أن يعمل، ولكن لم يكن لدي أي خيار. طوال حياتي، كنت داخل وخارج المدرسة. وقالت لمجلة Revolver: "لم يكن لدي أصدقاء".وبعد التردد والتوتر في البداية - ليس فقط بسبب الثنائيات الرهيبة - وثلاثية الأدوار الصغيرة، فازت تايلور بالجائزة الكبرى: جزء ف فيلم كيف سرق غرينش عيد الميلاد. كانت بمثابة حافز لمسيرتها المهنية، حيث حلقت في أجزاء من فيلم Hansel and Gretel وSpy Kids 2 عام 2002. ومع ذلك، ظلت تايلور تشعر بالاستياء.لقد أصبحت شخصيتها الغريبة التي تظهر على الشاشة في عيد الميلاد هي هويتها، وأدركت أن هذا يكفي. "في كل مرة أبدأ فيها مدرسة جديدة أو أذهب إلى مكان آخر، لا أعتقد حتى أن الأطفال يعرفون اسمي. "كنت مجرد فتاة غرينش" ، كشفت في بودكاست SiriusXM's Podcrushed.وفي عام 2007، تمكنت أخيرًا من تغيير لقبها بعد أن اكتسبت شهرة واسعة النطاق عندما لعبت دور جيني همفري في الدراما القادمة Gossip Girl. لعبت المراهقة دور البطولة إلى جانب أمثال بليك ليفلي وبن بادجلي ."استيقظت ذات صباح وقلت: ليس من الضروري أن أفعل هذا؟ ليس من الضروري أن أقوم بهذه المهمة الأخرى؟ هل يمكنني فقط العزف في فرقتي والقيام بجولة وكتابة الأغاني؟ هل يمكنني فعل ذلك؟".وبحلول عام 2010، بعد عام واحد فقط من تشكيل الفرقة، كشفت أنها توقفت عن التمثيل بالكامل للتركيز على مسيرتها الموسيقية مع فرقتها The Pretty Reckless. عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، صدم مكياجها الأسود الداكن وملابسها الجلدية ذات الطراز القوطي وسلوكها الشرير العالم.ورحلت الفتاة الجميلة الشقراء ذات العيون الزرقاء: لقد بدأت مرحلة مراهقتها الجامحة بشكل جيد وحقيقي. أنتجت طوفانًا من أغلفة الألبومات العارية ومقاطع الفيديو الموسيقية والمعجبين اللامعين وفي إحدى المناسبات دعت امرأتين مفلستين على خشبة المسرح للتعري أمام الجمهور بأكمله.وطوال الوقت، استمتعت الفرقة بنجاحها المزدهر. وأصدرت TPR ألبومها الأول Light Me Up في عام 2011، ومنذ ذلك الحين كشفت عن ثلاثة ألبومات أخرى، آخرها Death by Rock and Roll في عام 2021. وفي العام نفسه، حصلت تايلور على جائزة فنانة الروك لهذا العام في حفل توزيع جوائز iHeart Radio Music Awards لعام 2021. بفضل صوتها الخشن وأدائها النشط.وفي حين أن عالم الروك أند رول سرق قلبها، ومن المسلم به أن التمثيل ليس هو دعوتها الحقيقية، إلا أن تايلور ليست ضد فكرة الظهور مرة أخرى على الشاشة تمامًا: "التمثيل شيء فعلته وربما سأفعله مرة أخرى. من يعرف؟ لكن الموسيقى ستظل ثابتة إلى الأبد".