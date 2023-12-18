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طلب مرعب من أم شريرة للطبيب كشف إساءة معاملة ابنتها... هذا ما فعلته مع زوجها بابنة الـ12 سنة!
منوعات
2023-12-18 | 09:16
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طلب مرعب من أم شريرة للطبيب كشف إساءة معاملة ابنتها... هذا ما فعلته مع زوجها بابنة الـ12 سنة!
طلب مرعب من أم شريرة للطبيب كشف إساءة معاملة ابنتها... هذا ما فعلته مع زوجها بابنة الـ12 سنة!
تم القبض على أم شريرة أساءت معاملة ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا بعد أن قدمت طلبًا مرعبًا إلى طبيبها.
وتبين أن المرأة من جنوب أستراليا، التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، سمحت لزوجها، بالاعتداء على ابنتها من رجل آخر عندما كانت الطفلة بين الـ 12 و16 عاما قبل أن تتورط في الاعتداء بنفسها.
وتم اكتشاف الاعتداء عندما طلبت الأم من طبيبها أن يصف لابنتها المراهقة حبوب منع الحمل لأنها كانت "ناشطة جنسياً"، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وحكم القاضي تيلفر على الأم بالسجن لمدة 10 سنوات وثلاثة أشهر مع عدم الإفراج المشروط لمدة سبع سنوات. وفي الوقت نفسه، حُكم على زوج الأم المريض بالسجن لمدة 12 عامًا وسبعة أشهر، مع تحديد فترة عدم الإفراج المشروط بثماني سنوات وسبعة أشهر.
وكان الزوجان قد أُدينا في السابق بتهمة إقامة علاقة جنسية غير قانونية مع طفل. ولكن أثناء لقائها مع طبيب نفساني، أصرت الأم المريضة على براءتها.
قالت الابنة للمحكمة سابقًا: "أردت أن أعامل مثل الابنة. أتذكر أنني كنت أحدق من النافذة والدموع تنهمر على وجهي، فقط أريد أن ينتهي الأمر، ولكن لم يكن هناك فائدة من محاربته لأنه بعد ذلك سأعامل بطريقة بشعة مرة أخرى."
وانتقدت القاضية إميلي تيلفر الأم وقالت إنه "من المستحيل تلخيص الدمار الذي أحدثه الزوجان على حياة الفتاة بشكل صحيح". وأضافت: "بدلاً من حمايتها قمت أولاً بتمكين الاعتداء الجنسي عليها مما سمح لزوج الأم بالاعتداء عليها ثم شاركت في الاستغلال من خلال الاتصال الجنسي معه ومع الفتاة".
وأضافت: "من الصعب أن نتخيل خرقًا جسيمًا للثقة بين الأم وابنتها. على الرغم مما فعلته بها، فقد أصبحت شابة قوية وذكية ومندفعة."
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