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قررت التوقف عن هذه العادة السيئة... فخسرت الكثير من الوزن خلال ثلاثة أشهر فقط!
منوعات
2023-12-18 | 11:56
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قررت التوقف عن هذه العادة السيئة... فخسرت الكثير من الوزن خلال ثلاثة أشهر فقط!
كشفت مؤثرة في مجال التجميل "جايسلين هيل" عن فقدانها 23 كيلوغراما من وزنها وذلك بعدما قررت التوقف عن شرب الكحول لمدة 90 يومًا، وفق ما نقله موقع "
ديلي ميل
".
ووثقت هيل الطريقة الّتي اتبعتها للإقلاع عن شرب الكحول، وكيف شعرت منذ البداية. وعبّر زوجها عن فخره الكبير بها حين شاركت مقطع فيديو في تشرين الثاني لتخبر متابعيها كيف غيرت حياتها نحو الأفضل وحققت أهدافها المتعلقة باللياقة البدنية.
وأفصحت هيل عن السبب الذي جعلها تدمن على شرب الكحول، وحدث ذلك عندما أطلقت أحمر الشفاه الخاص بها، والذي وصفته "بأسوأ وقت في حياتها" في عام 2019، حيث فشل المنتج ووصفه المتابعين "بالملوث".
وأوضحت هيل أن الأمر كان نفسياً وليس متعلقاً باللياقة البدنية، ثم بدأت ترى التغييرات في جسدها، وعندما لاحظت الأخيرة تغير تكوين جسدها قامت بتغيير نظامها الغذائي وممارسة التمارين الرياضية أيضًا.
وشجعت هيل متابعيها على الانضمام إلى تحدي الإقلاع عن الشرب خلال هذا الشهر، كما زودتهم بنصائح عملية للتخلص من الإدمان فعليًّا.
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