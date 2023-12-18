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من باريس إلى ايطاليا... تكلفة خيالية للرحلة الواحدة في هذا القطار الفاخر

منوعات
2023-12-18 | 12:00
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من باريس إلى ايطاليا... تكلفة خيالية للرحلة الواحدة في هذا القطار الفاخر
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من باريس إلى ايطاليا... تكلفة خيالية للرحلة الواحدة في هذا القطار الفاخر

تبلغ قيمة رحلة الذهاب فقط في قطار "Venice Simplon-Orient-Express" أكثر من 8 آلاف دولار، ويؤمن رحلة فاخرة لمستخدميه من باريس نحو ايطاليا.
 
وتبدأ الأسعار من حوالي 8.525 دولاراً أميركياً للشخص الواحد لمدة ثلاث ليالٍ، ولكن تؤمن الإدارة للركاب الكثير من الخدمات الفاخرة مقابل هذا المبلغ الضخم.
 
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها القطار الريفييرا الإيطالية، ولكنها لن تكون الأخيرة، ومن المخطط أن يكون حدثًا سنويًا، ولم يتم تأكيد التاريخ في عام 2025.
 

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