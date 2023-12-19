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تسبب شعرها في خنقه... حادثة شديدة الخطورة وقعت مع أم وطفلها أثناء نومهما
منوعات
2023-12-19 | 03:05
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تسبب شعرها في خنقه... حادثة شديدة الخطورة وقعت مع أم وطفلها أثناء نومهما
في حادثة صادمة تجسد أهمية مراقبة الأطفال خلال نومهم، استيقظت أم في ولاية أركنساس بالولايات المتحدة، لتجد أن شعرها قد لف نفسه حول رقبة طفلها أثناء نومهما في نفس السرير.
وقد تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى بعد أن تسببت خصلات الشعر في خنقه. لحسن الحظ، تمكن الطفل من النجاة من الحادث المروع.
وهذه ليست المرة الأولى الّتي يقع فيها هذا النوع من الحوادث، حيث شاركت الأم، إيما لويس تشيبيلي، البالغة من العمر 35 عامًا، قصة مماثلة حين استيقظت لتجد شعرها الممتد ملفوفًا حول حلق ابنها البالغ من العمر 16 شهرًا. وقد وصفت تلك اللحظة بأنها "الأكثر رعبًا في حياتها"، مشيرة إلى كيفية تدخل زوجها السريع لتحرير الطفل من الشعر الملتف.
تحذيرًا من هذا النوع من الحوادث، نشرت دراسة في Pediatric Oncall تحذر من متلازمة عاصبة الشعر، حيث يمكن للشعر الملتف حول رقبة الطفل أن يؤدي إلى خنقه. ورغم أن هذه الحالات نادرة، إلا أنها تظل محتملة، خاصةً عندما ينام الأطفال بالقرب من والديهم.
مصدر
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منوعات
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