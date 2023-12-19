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قتل زوجته وأخفى جثتها...وهكذا تم استدراجه للاعتراف بالجريمة بعد 11 عاماً!
منوعات
2023-12-19 | 04:58
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قتل زوجته وأخفى جثتها...وهكذا تم استدراجه للاعتراف بالجريمة بعد 11 عاماً!
قتل زوجته وأخفى جثتها...وهكذا تم استدراجه للاعتراف بالجريمة بعد 11 عاماً!
أفلت مجرم من العقاب من جريمة قتل لمدة 11 عامًا، حتى وقع في قبضة جاره الشرطي.
وكان دارين أوسمنت البالغ 44 عاماً قد قتل كلير هولاند، التي اختفت من دون أي اثر في عام 2012، بعد مشاجرة في حالة سكر.
لكن القاتل أفلت من جرائمه الشنيعة لمدة 11 عامًا، على الرغم من إخبار الشرطة في عام 2019 أنه يريد تسليم نفسه بتهمة القتل.
وبسبب جاره، الشرطي الخفي، حُكم على المجرم وتمت إدانته بالقتل، بحسب موقع
"ذا صن"
.
ويُذكر أنه في عام 2008 التقت كلير وأوسمينت معًا بعد العمل في مقهى. وأنجبا طفلهما الأول بعد عامين من اللقاء الأول.
لكن سعادتهما تبددت بعد أن اتهم أوسمنت الأم بمواصلة الشرب خلال فترة حملها.
وبعد خوفها من أن يؤذيها زوجها، تم وضع الطفل في الرعاية، وانفصل الزوجان.
وفي ليلة مقتلها، كانت كلير تستمتع بقضاء ليلة في الخارج مع أصدقائها، عندما غادرت لتلتقي بأوسمينت بعد أن أنهى عمله كطاهٍ.
ولم يتم العثور على أي أثر للأم منذ ذلك الحين.
وبعد سبع سنوات، اعترف اوسمنت للشرطة بقتل زوجته السابقة، لكنه تراجع لاحقاً عن اعترافه.
وقررت الشرطة حينها الاستعانة بشرطي سري لكشف الجريمة ومحاكمة المجرم.
وانتقل الشرطي أوهارا إلى نفس الحي الذي يعيش فيه أوسمنت، وأجرى عملية خطيرة لمدة 20 شهرًا لتكوين صداقة، ثم القبض على القاتل في النهاية. فتظاهر بأنه مجرم لخداع أوسمنت والقيام بأعمال مخالفة معه.
وخلال هذا الوقت، تم جمع أكثر من 1200 ساعة من اللقطات الصوتية والمرئية حيث تم تسجيل أوسمنت وهو يدلي بـ 16 اعترافًا.
وتبيّن أنه في يوم الجريمة استدرج أوسمنت كلير إلى الحانة حيث كان يعمل طاهيًا، حيث لم يكن يوجد كاميرات مراقبة، وقتلها بالسكين، وأخفى جثتها.
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