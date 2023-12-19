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دخل الى القفص لتنظيفه ثم حلّت الكارثة... هذا ما فعله "فرس النهر"!

دخل الى القفص لتنظيفه ثم حلّت الكارثة... هذا ما فعله "فرس النهر"!







واستطاع الموظف الآخر والذي كان برفقة سوراج، الهروب من القفص ولكنه أصيب ونقل إلى المستشفى. وكان من المفترض أن يتم حبس فرس النهر في قفص آخر أثناء الصيانة الدورية لقفصه، لكن الحيوان هرب بطريقة ما.



وأغلق المعنيون حديقة الحيوانات عندما وقع الحادث ووعدوا بإجراء تحقيق شامل في الحادث، لتصحيح أي خطأ في حال حدوثه سابقًا.



ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُسجل فيها هجومًا لفرس النهر هذا، حيث اعتدى سابقا على سوراج، أيلول الفائت، بعد محاولة إيقاف الأخير قتالًا بين الحيوان وثور آخر في حظيرته. قُتل حارس حديقة حيوانات في الهند، ويدعى "سوراج" على يد "فرس النهر" بعد دخول الرجل إلى حظيرة الحيوان لتنظيفها، حيث تعرض للهجوم بوحشية، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.واستطاع الموظف الآخر والذي كان برفقة سوراج، الهروب من القفص ولكنه أصيب ونقل إلى المستشفى. وكان من المفترض أن يتم حبس فرس النهر في قفص آخر أثناء الصيانة الدورية لقفصه، لكن الحيوان هرب بطريقة ما.وأغلق المعنيون حديقة الحيوانات عندما وقع الحادث ووعدوا بإجراء تحقيق شامل في الحادث، لتصحيح أي خطأ في حال حدوثه سابقًا.ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُسجل فيها هجومًا لفرس النهر هذا، حيث اعتدى سابقا على سوراج، أيلول الفائت، بعد محاولة إيقاف الأخير قتالًا بين الحيوان وثور آخر في حظيرته.