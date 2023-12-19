هجوم غزال "عدواني" على امرأة ستينية... وصور تُظهر الإصابة المخيفة!

أفاد مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية بوقوع حادث غير مألوف، حيث تعرضت سيدة ستينية لهجوم من قبل غزال، ما أدى إلى إصابتها بجروح في ساقها.

وبحسب بيان صادر عن "كولورادو باركس آند وايلد لايف"، فإن الحادث وقع أمام منزل المرأة في منطقة سيلفر كليف، حيث تعرضت لهجوم من قبل غزال صغير ذو قرنين.

وقالت المصادر إن المرأة، 67 عاما، تعرضت لجروح في ساقها اليسرى بينما كانت لديها كدمات على ساقها اليمنى، وتمكنت من العودة إلى منزلها بعد الهجوم.

على إثر الحادث، تم نقل المرأة إلى المستشفى بعدما تمكنت من الاتصال بزوجها.

وأكدت الوكالة أن المسؤولين في مرحلة البحث عن الغزال المسبب للحادث، وأنه سيتم إجراء القتل الرحيم في حال العثور عليه.