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مراهقة توفيت بسبب حبوب منع الحمل...وأنقذت حياة 5 أشخاص!

منوعات
2023-12-19 | 06:03
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مراهقة توفيت بسبب حبوب منع الحمل...وأنقذت حياة 5 أشخاص!
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مراهقة توفيت بسبب حبوب منع الحمل...وأنقذت حياة 5 أشخاص!

مراهقة توفيت بسبب حبوب منع الحمل...وأنقذت حياة 5 أشخاص!

توفيت مراهقة بعمر الـ 16 بشكل مأساوي بسبب جلطة دماغية بعد أسابيع من بدء تناول حبوب منع الحمل للمساعدة في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

وقالت عائلتها إنها بدأت تعاني من الصداع النصفي، وبدأت تتقيأ. لكن طبيبها العام اعتقد في البداية أن المشكلة كانت بسبب خلل في المعدة.

وبعد معاناتها من الألم، قررت والدتها نقلها إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بتشخيص الجلطة الدموية التي تسببت في تورم الدماغ، بحسب موقع "ذا صن".

وتوفيت ليلى، التي كان لديها ثلاثة أشقاء أصغر منها، وأخت، في غضون يومين من وصولها إلى قسم الطوارئ في المملكة المتحدة.

وقررت عائلة ليلى التبرع بأعضائها "لإنقاذ حياة خمسة أشخاص آخرين قبل عيد الميلاد".

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