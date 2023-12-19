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لا يحب طعم الماء العادي...اكتشفوا الطريقة "المضرة" التي اعتمدتها هذه الأم كي يشرب ابنها! (فيديو)
منوعات
2023-12-19 | 06:19
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لا يحب طعم الماء العادي...اكتشفوا الطريقة "المضرة" التي اعتمدتها هذه الأم كي يشرب ابنها! (فيديو)
لا يحب طعم الماء العادي...اكتشفوا الطريقة "المضرة" التي اعتمدتها هذه الأم كي يشرب ابنها!
تعرضت أم أسترالية لانتقادات بسبب إعطاء ابنها المراهق مشروبات الطاقة كبديل مناسب عن المياه كونه لا يتقبل طعم الماء، حيث انتشر فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبذلت الأم أقصى جهودها للتأكد من أن ابنها المراهق يشرب أي شيء أثناء العمل واللعب على الحاسوب، وبالتالي قامت الأخيرة بشراء مبرد موزع للمياه، وملأته بمشروب الطاقة ووضعته في غرفته بجانب مكتبه.
ويذكر أن المشروب الذي اعتمدته الأم عوضًا عن المياه مليء بالإلكتروليتات، ومصنوع من ماء جوز الهند والمحليات الصناعية.
وبعد ثلاثة أيام من موجة الانتقادات هذه، نشرت الأم مقطع فيديو ثانٍ لابنها وهو يستبدل المشروب الرياضي بالماء، حيث ملأت الأم الثلاجة بالماء وأفرغتها من مشروب الطاقة لأنها قررت أنه حان الوقت لكي يشرب ابنها المياه، وفق ما نقله موقع الـ"
دايلي ميل
" البريطاني.
@big.johns
How I keep my son hydrated! @The Retail Correction
♬ Guess I Did It - Blondumb
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