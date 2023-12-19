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قصة غريبة لأم حملت بتوأمها في أشهر مختلفة...ولكن الطفلة الأكبر لم تولد أولاً!

قصة غريبة لأم حملت بتوأمها في أشهر مختلفة...ولكن الطفلة الأكبر لم تولد أولاً!







وشيري هي أم لأربعة أطفال، وقد رحبت بابنتيها التوأم في شهر تموز، بحسب موقع



لكن حملها لم يكن طبيعياً على الإطلاق، حيث حملت بالفتاتين في شهرين منفصلين. اذ تم الحمل بالتوأم "ب" في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني 2022. وتم الحمل بالتوأم "أ" في الأسبوع الأول من كانون الأول 2022.



وما يجعل الأمور أكثر غرابة هو أن الطفلة التي تم الحمل بها في البداية، خرجت أخيرًا.



وانفجر كيس الماء في التوأم "أ" عند الأسبوع 25.



وشاركت الأم بعد ذلك صورًا منفردة لطفلتيها، وكتبت فوق الصورة الأولى: "أنا توأم "ب" وكنت الأولى، ولكني خرجت أخيرًا، مما جعلني الأصغر.



وكتبت على الصورة الثانية: "أنا التوأم "أ" وتسببت في كل الأذى، لقد حُمل بي بعد أسبوع من توأمي، ولكني خرجت أولاً، لذا فأنا الأكبر".



وأضافت الأم: "على ما يبدو أنه تم إطلاق بويضتين، كانت إحداهما تتحرك بشكل أبطأ مقارنة بالبويضة الأخرى".



وتُعرف هذه الظاهرة بـ "الحمل الفائق"، حيث تحمل المرأة الحامل للمرة الثانية.



ويحدث ذلك عندما يتم تخصيب بويضة أخرى بواسطة الحيوانات المنوية وزرعها في الرحم بعد أيام، أو حتى أسابيع في بعض الأحيان، من البويضة الأولى، ويعتبر نادراً جداً عند البشر.



وينتج عن "الحمل الفائق" أجنة بأعمار وأحجام مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، من الممكن أن يولد كلا الطفلين مكتملي النمو وبصحة جيدة. أخبرت امرأة عن قصة حملها الغريبة بتوأم في أشهر مختلفة.وشيري هي أم لأربعة أطفال، وقد رحبت بابنتيها التوأم في شهر تموز، بحسب موقع "ذا صن" لكن حملها لم يكن طبيعياً على الإطلاق، حيث حملت بالفتاتين في شهرين منفصلين. اذ تم الحمل بالتوأم "ب" في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني 2022. وتم الحمل بالتوأم "أ" في الأسبوع الأول من كانون الأول 2022.وما يجعل الأمور أكثر غرابة هو أن الطفلة التي تم الحمل بها في البداية، خرجت أخيرًا.وانفجر كيس الماء في التوأم "أ" عند الأسبوع 25.وشاركت الأم بعد ذلك صورًا منفردة لطفلتيها، وكتبت فوق الصورة الأولى: "أنا توأم "ب" وكنت الأولى، ولكني خرجت أخيرًا، مما جعلني الأصغر.وكتبت على الصورة الثانية: "أنا التوأم "أ" وتسببت في كل الأذى، لقد حُمل بي بعد أسبوع من توأمي، ولكني خرجت أولاً، لذا فأنا الأكبر".وأضافت الأم: "على ما يبدو أنه تم إطلاق بويضتين، كانت إحداهما تتحرك بشكل أبطأ مقارنة بالبويضة الأخرى".وتُعرف هذه الظاهرة بـ "الحمل الفائق"، حيث تحمل المرأة الحامل للمرة الثانية.ويحدث ذلك عندما يتم تخصيب بويضة أخرى بواسطة الحيوانات المنوية وزرعها في الرحم بعد أيام، أو حتى أسابيع في بعض الأحيان، من البويضة الأولى، ويعتبر نادراً جداً عند البشر.وينتج عن "الحمل الفائق" أجنة بأعمار وأحجام مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، من الممكن أن يولد كلا الطفلين مكتملي النمو وبصحة جيدة.