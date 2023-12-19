الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصة غريبة لأم حملت بتوأمها في أشهر مختلفة...ولكن الطفلة الأكبر لم تولد أولاً!
منوعات
2023-12-19 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قصة غريبة لأم حملت بتوأمها في أشهر مختلفة...ولكن الطفلة الأكبر لم تولد أولاً!
قصة غريبة لأم حملت بتوأمها في أشهر مختلفة...ولكن الطفلة الأكبر لم تولد أولاً!
أخبرت امرأة عن قصة حملها الغريبة بتوأم في أشهر مختلفة.
وشيري هي أم لأربعة أطفال، وقد رحبت بابنتيها التوأم في شهر تموز، بحسب موقع
"ذا صن"
.
لكن حملها لم يكن طبيعياً على الإطلاق، حيث حملت بالفتاتين في شهرين منفصلين. اذ تم الحمل بالتوأم "ب" في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني 2022. وتم الحمل بالتوأم "أ" في الأسبوع الأول من كانون الأول 2022.
وما يجعل الأمور أكثر غرابة هو أن الطفلة التي تم الحمل بها في البداية، خرجت أخيرًا.
وانفجر كيس الماء في التوأم "أ" عند الأسبوع 25.
وشاركت الأم بعد ذلك صورًا منفردة لطفلتيها، وكتبت فوق الصورة الأولى: "أنا توأم "ب" وكنت الأولى، ولكني خرجت أخيرًا، مما جعلني الأصغر.
وكتبت على الصورة الثانية: "أنا التوأم "أ" وتسببت في كل الأذى، لقد حُمل بي بعد أسبوع من توأمي، ولكني خرجت أولاً، لذا فأنا الأكبر".
وأضافت الأم: "على ما يبدو أنه تم إطلاق بويضتين، كانت إحداهما تتحرك بشكل أبطأ مقارنة بالبويضة الأخرى".
وتُعرف هذه الظاهرة بـ "الحمل الفائق"، حيث تحمل المرأة الحامل للمرة الثانية.
ويحدث ذلك عندما يتم تخصيب بويضة أخرى بواسطة الحيوانات المنوية وزرعها في الرحم بعد أيام، أو حتى أسابيع في بعض الأحيان، من البويضة الأولى، ويعتبر نادراً جداً عند البشر.
وينتج عن "الحمل الفائق" أجنة بأعمار وأحجام مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، من الممكن أن يولد كلا الطفلين مكتملي النمو وبصحة جيدة.
آخر الأخبار
منوعات
طفل
توأم
ولادة
التالي
تسبب شعرها في خنقه... حادثة شديدة الخطورة وقعت مع أم وطفلها أثناء نومهما
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-11
مراهقة أنجبت طفلتها سراً...وهكذا كشفت عن ولادتها لاحقاً!
منوعات
2023-12-11
مراهقة أنجبت طفلتها سراً...وهكذا كشفت عن ولادتها لاحقاً!
0
منوعات
2023-12-01
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
2023-12-01
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
0
منوعات
2023-11-09
هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)
منوعات
2023-11-09
هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)
0
منوعات
2023-11-03
بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!
منوعات
2023-11-03
بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:23
ادعت حبيبة Blueface أن احدى معجباته قذفتها بمكعبات الثلج... استدعاها الى المسرح ثم رماها أرضا وهذا ما فعله لاحقا! (فيديو)
منوعات
11:23
ادعت حبيبة Blueface أن احدى معجباته قذفتها بمكعبات الثلج... استدعاها الى المسرح ثم رماها أرضا وهذا ما فعله لاحقا! (فيديو)
0
منوعات
10:38
اختفت لأيام ثم عُثر عليها جثة في نهر... بدت مبتسمة في آخر لقطات لها وهذه قصتها!
منوعات
10:38
اختفت لأيام ثم عُثر عليها جثة في نهر... بدت مبتسمة في آخر لقطات لها وهذه قصتها!
0
منوعات
10:11
في لحظة سقوط مرعبة... حارسة شرف يغمى عليها على الهواء مباشرة أمام نعش القاضية ساندرا داي أوكونور! (فيديو)
منوعات
10:11
في لحظة سقوط مرعبة... حارسة شرف يغمى عليها على الهواء مباشرة أمام نعش القاضية ساندرا داي أوكونور! (فيديو)
0
منوعات
10:02
خسرت توأمها لأسباب مجهولة وغامضة...إليكم التفاصيل!
منوعات
10:02
خسرت توأمها لأسباب مجهولة وغامضة...إليكم التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
0
أمن وقضاء
2023-08-09
توقيف أشخاص لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
2023-08-09
توقيف أشخاص لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية
0
منوعات
2023-12-06
بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)
منوعات
2023-12-06
بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)
0
أمن وقضاء
2023-12-17
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
2023-12-17
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:00
على الجبهة الجنوبية... تراجع في حدة العمليات لليوم الثاني على التوالي
أمن وقضاء
08:00
على الجبهة الجنوبية... تراجع في حدة العمليات لليوم الثاني على التوالي
0
أخبار دولية
07:56
كتائب القسام تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب
أخبار دولية
07:56
كتائب القسام تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب
0
أخبار لبنان
07:52
مكاري: للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية
أخبار لبنان
07:52
مكاري: للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية
0
أخبار دولية
06:12
وزيرة الخارجية الفرنسية: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
أخبار دولية
06:12
وزيرة الخارجية الفرنسية: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
0
أخبار لبنان
04:08
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
أخبار لبنان
04:08
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
0
أخبار لبنان
03:40
بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني
أخبار لبنان
03:40
بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني
0
أخبار دولية
17:18
البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دوليّ يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
أخبار دولية
17:18
البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دوليّ يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
2
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
3
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
4
حال الطقس
23:29
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
23:29
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
5
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
6
اقتصاد
06:30
بيان لـ"كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
06:30
بيان لـ"كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟
7
فنّ
05:33
"أشرقت" طفلة "ذا فويس كيدز" أصبحت شابة... شاهدوا أحدث ظهورٍ لها (فيديو)
فنّ
05:33
"أشرقت" طفلة "ذا فويس كيدز" أصبحت شابة... شاهدوا أحدث ظهورٍ لها (فيديو)
8
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More