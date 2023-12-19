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استدرج ضحاياه إلى الغابة بحجة البحث عن الذهب ثم قتلهم.. القبض على المجرم الأربعيني وهذه التفاصيل!

استدرج ضحاياه إلى الغابة بحجة البحث عن الذهب ثم قتلهم.. القبض على المجرم الأربعيني وهذه التفاصيل!







وكان قد اتهم ريتشارد برادلي جونيور، في عام 2021 بقتل براندي بليك، وفقًا لوثائق الاتهام التي استعرضتها مجلة "



وعثر على جثة بليك مدفونة في أيار 2021 في حديقة في أوبورن بواشنطن، حسبما تشير وثائق الاتهام. كما تم العثور على ثلاث عظام ضلعية على بعد 30 قدمًا من بقايا بليك، تنتمي إلى شخص مختلف، وفقًا للوثائق.



وكشفت السلطات الأميركية سابقاً إنه تم تحديد عظام الضلوع لاحقًا على أنها عظام إميليو ماتورين، الذي تم الإبلاغ عن اختفائه في عام 2019.



وحالياً، يواجه برادلي أيضًا اتهامات بالقتل بعد أن أطلق النار على مايكل جويمان وفانس ليكي، اللذين عثر عليهما ميتين في حديقة مختلفة في أوبورن.



ويزعم ممثلو الادعاء أن برادلي كان يخبر الضحايا أنه يحتاج إلى مساعدة في التنقيب عن الذهب قبل أن يقودهم إلى منطقة حرجية، حيث قتلهم ودفن جثثهم.



وفقًا لوثيقة الاتهام المتعلقة بوفاة ماتورين، يقول ممثلو الادعاء إن صديقة ماتورين أبلغت عن اختفائه في حزيران 2019 وتتبعت هاتفه الخلوي إلى الحديقة حيث تم العثور على ضلوعه لاحقًا، لكنها أخبرت الشرطة أنها شعرت بالخوف وغادرت.



وقالت الصديقة للشرطة إنها عندما رأت ماتورين آخر مرة، سمعت صديقه برادلي يخبره أنه يحتاج إلى مساعدة في التنقيب عن الذهب، حسبما تقول وثائق الاتهام. اتُهم رجل من واشنطن، يبلغ من العمر 40 عاماً بالقتل عمداً، بعد أن استدرج 4 ضحايا إلى الغابة للبحث عن الذهب وقتلهم.وكان قد اتهم ريتشارد برادلي جونيور، في عام 2021 بقتل براندي بليك، وفقًا لوثائق الاتهام التي استعرضتها مجلة " بيبول ".وعثر على جثة بليك مدفونة في أيار 2021 في حديقة في أوبورن بواشنطن، حسبما تشير وثائق الاتهام. كما تم العثور على ثلاث عظام ضلعية على بعد 30 قدمًا من بقايا بليك، تنتمي إلى شخص مختلف، وفقًا للوثائق.وكشفت السلطات الأميركية سابقاً إنه تم تحديد عظام الضلوع لاحقًا على أنها عظام إميليو ماتورين، الذي تم الإبلاغ عن اختفائه في عام 2019.وحالياً، يواجه برادلي أيضًا اتهامات بالقتل بعد أن أطلق النار على مايكل جويمان وفانس ليكي، اللذين عثر عليهما ميتين في حديقة مختلفة في أوبورن.ويزعم ممثلو الادعاء أن برادلي كان يخبر الضحايا أنه يحتاج إلى مساعدة في التنقيب عن الذهب قبل أن يقودهم إلى منطقة حرجية، حيث قتلهم ودفن جثثهم.وفقًا لوثيقة الاتهام المتعلقة بوفاة ماتورين، يقول ممثلو الادعاء إن صديقة ماتورين أبلغت عن اختفائه في حزيران 2019 وتتبعت هاتفه الخلوي إلى الحديقة حيث تم العثور على ضلوعه لاحقًا، لكنها أخبرت الشرطة أنها شعرت بالخوف وغادرت.وقالت الصديقة للشرطة إنها عندما رأت ماتورين آخر مرة، سمعت صديقه برادلي يخبره أنه يحتاج إلى مساعدة في التنقيب عن الذهب، حسبما تقول وثائق الاتهام.