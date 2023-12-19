بصوت مرتجف... يوتيوبر شهيرة تعترف أمام المحكمة بإساءة معاملة الأطفال: أنا مذنبة!

بصوت مرتجف... يوتيوبر شهيرة تعترف أمام المحكمة بإساءة معاملة الأطفال: أنا مذنبة!



اعترفت نجمة اليوتيوب روبي فرانكي بالذنب يوم الاثنين في أربع تهم جنائية تتعلق بإساءة معاملة الأطفال من الدرجة الثانية.



سيتم الحكم على أم يوتا، وهي أم لستة أطفال، والتي اشتهرت كمقدمة برنامج 8 Passengers، في 20 شباط 2024.



وسُمعت فرانك وهي تقول في المحكمة بصوت مرتجف: "مع شديد الأسف والحزن على عائلتي وأطفالي، أنا مذنبة".



وتعتبر فرانكي، البالغة من العمر 41 عامًا، والتي ظلت خلف القضبان دون كفالة منذ اعتقالها في آب، أنها تسعى إلى "النمو الشخصي وإعادة التأهيل" من خلال الاعتذار لعائلتها ومحاولة التصالح معها.



كما اتهم بيان الشركة جودي هيلدبراندت، الشريكة التجارية لفرانكي، والتي تم القبض عليها جنبًا إلى جنب مع ضجة كبيرة على الإنترنت، بترك فرانكي "معزولة بشكل منهجي" عن عائلتها، مما تسبب في تطوير "شعور مشوه بالأخلاق".



وتقدم كيفن، زوج فرانكي، بطلب الطلاق في تشرين الثاني، لكن محاميه قال إنهما انفصلا لأكثر من عام عندما تم احتجازها لدى الشرطة.



ويظل أطفال الزوجين المنفصلين في رعاية خدمات حماية الأطفال، لكن بيان محامي روبي قال إنها عرضت عليها "التعاون الكامل" للمساعدة في لم شملها مع أطفالها.