ما طلبته ابنة الـ13 سنة بمناسبة عيد الميلاد صدم الجميع... مجموع لائحتها لامس الـ4000 دولار!

ما طلبته ابنة الـ13 سنة بمناسبة عيد الميلاد صدم الجميع... مجموع لائحتها لامس الـ4000 دولار!







عيد الميلاد على بعد أيام فقط وسيتدافع الكثير من الناس لفرز الجزء الأخير من مشترياتهم. نظرًا لأن أوقات التسليم ستصبح أكثر ضيقًا هذا الأسبوع، وستكون المتاجر أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، فإن الحصول على فكرة عما يرغب فيه أحبائك في عيد الميلاد يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. لكن قائمة الهدايا الضخمة التي قدمتها طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا دفعت "أمنيات" عيد الميلاد إلى مستوى جديد تمامًا، وفق ما نقل موقع تركت مراهقة الناس "عاجزين عن الكلام" بسبب قائمة أمنياتها الفخمة لهدايا عيد الميلاد - والتي يبلغ مجموعها حوالي 3000 جنيه إسترليني.(4000$)عيد الميلاد على بعد أيام فقط وسيتدافع الكثير من الناس لفرز الجزء الأخير من مشترياتهم. نظرًا لأن أوقات التسليم ستصبح أكثر ضيقًا هذا الأسبوع، وستكون المتاجر أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، فإن الحصول على فكرة عما يرغب فيه أحبائك في عيد الميلاد يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. لكن قائمة الهدايا الضخمة التي قدمتها طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا دفعت "أمنيات" عيد الميلاد إلى مستوى جديد تمامًا، وفق ما نقل موقع ميرور

وتتضمن قائمة طالبة المدرسة الأسترالية 43 عنصرًا، بالإضافة إلى الأموال المكتوبة مرتين. في القائمة، طلبت المراهقة منتجات من علامات تجارية متميزة بما في ذلك Skims وDrunk Elephant وDior وLululemon وNike وCharlotte Tilbury والمزيد.



مع العناصر بدءًا من التكنولوجيا المتطورة وحتى الملابس المصممة والمكياج والعناية بالبشرة، من الواضح أن هذه المراهقة تتمتع بذوق باهظ الثمن.



وتقول الرسالة، التي شاركتها عمتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "قائمة أمنياتي لعيد الميلاد 20234-204. زيت الشفاه من ديور، كونفيرس، سترة زرقاء منتفخة، لولوليمون، أحجار كريمة للأسنان، دانك نايكي وردي، رموش صناعية، ماك بوك برو، خواتم، الشموع اللطيفة، المال، غطاء وسادة حريري، كرات الثلج للوجه، منتجات شارلوت تيلبوري، أحمر الخدود Rare Beauty... برونزر Drunk Elephant، مستحضرات تجميل جديدة، زجاجة Frank Green وStanley، مصابيح LED، ساعة Apple، ملمع شفاه Gisou، شاحن محمول، Apple airpods، شورت Nike، Dior conclear، بيجامة حريرية، Ipad جديد، جوارب Nike، جينز واسع الساق، سكويشميلو، تنورة من الدنيم، ماسكارا، عطر غوتشي، بطاقة هدايا أمازون، بطاقات هدايا MAC، ملابس نيرفانا، بطانية ثقيلة، 'Blue Roller Rabbit PJ مقاس 14'، أظافر أكريليك (حقيقية(، Skims، Money، Uggs (منخفض)."



وانتقد الناس الرسالة التي تمت مشاركتها على X. وقال أحد الأشخاص: "توقفت عن القراءة بعد استخدام زيت الشفاه Dior!" وقال شخص آخر: "اسمها قائمة الأمنيات لأنها ستستمر في التمني. ستحصل على دمية باربي وطلاء أظافر متشقق".



وكتب آخر: "يا صديقي، عندما كنت صغيرًا، كانت قوائم عيد الميلاد الخاصة بي مجرد بطاقات Call of Duty وLego وPokemon...".



وأضاف شخص آخر مصدومًا: "هذه القائمة تساوي 3000 جنيه إسترليني!"