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دمّر ضريحه... سيدة تقاضي جارها بعد ممارساته الإنتقامية بحق زوجها الراحل!
منوعات
2023-12-19 | 10:00
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دمّر ضريحه... سيدة تقاضي جارها بعد ممارساته الإنتقامية بحق زوجها الراحل!
دمّر ضريحه... سيدة تقاضي جارها بعد ممارساته الإنتقامية بحق زوجها الراحل!
واجهت أرملة حزينة كابوساً فعلياً بعد أن أقدم جارها "الشرير" على تدمير ضريح زوجها الراحل، وفقاً لصحيفة "ذا صن".
وفي التفاصيل، فقدت مارغريت إلكوفيتش بشكل مأساوي ريك، شريكها منذ ما يقرب من 20 عامًا، وأقامت تحية جميلة في حديقة مشتركة للاحتفال بذكراه في سالفورد، مانشستر الكبرى.
لكن الضريح واجه كابوساً شريراً بعد أن أساء معاملته الأخصائي الاجتماعي السابق أنتوني كينيون، وهو جار الراحل، حيث قام بتدمير موقع النصب التذكاري بالكامل بسبب مخاوف "الصحة والسلامة".
كما مزق أنتوني ثلاثة أقدام بجانب ضريح مارغريت بقسوة، ورش النباتات المحيطة بمبيدات الأعشاب، تاركاً ملاحظة قال فيها: "يرجى الاطلاع على الزينة الجنائزية التي وضعتها دون إذن".
وأضاف أنطوني في رسالته: "بينما يقدّر المرء قيام بعض الأفراد بوضع مثل هذه الأشياء وجميع أنواع القمامة الأخرى على القبور، إلا أن هذا غير مقبول في حديقة منزلية"، مضيفاً: "أنت لم تسبب إهانة لمعتقداتي الدينية فحسب، بل منعت الوصول إلى مخرج الحريق وأهدرتي وقت الشرطة."
ومن جهتها، قالت الأرملة للمحكمة إنها فكرت "بجدية" في الانتحار وأرادت فقط "أن تُترك وحيدة للشفاء" بعد وفاة ريك عن عمر يناهز 54 عامًا، مشيرةً إلى أن كينيون "مجرد رجل شرير".
وحكمت القاضية كيت كورنيل على كينيون بالسجن لمدة 13 شهرًا، مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا بسبب "سلوكه التافه والانتقامي".
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