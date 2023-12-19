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في لحظة سقوط مرعبة... حارسة شرف يغمى عليها على الهواء مباشرة أمام نعش القاضية ساندرا داي أوكونور! (فيديو)

في لحظة سقوط مرعبة... حارسة شرف يغمى عليها على الهواء مباشرة أمام نعش القاضية ساندرا داي أوكونور! (فيديو)







ووقع الحادث خلال بث مباشر لشبكة سي إن إن من القاعة الكبرى بالمبنى، وفق ما نقل موقع



ولم يتم الكشف عن سبب الانهيار، كما أن حالة الضابطة غير معروفة.



ويمكن رؤية الحارسة وهي تتأرجح بينما يحاول زميل لها أن يوقفها.



ثم انهارت على الأرض بينما هرع الآخرون لمساعدتها.



وتوفيت أوكونور بسبب الخرف ومضاعفات مرض الزهايمر في الأول من كانون الأول عن عمر يناهز 93 عامًا.



ونظرًا لكونها محافظة معتدلة، تم تعيينها لأول مرة في أعلى محكمة في البلاد من قبل الرئيس رونالد ريغان في عام 1981.

أغمي على أحد أفراد حرس الشرف يوم الاثنين أثناء وقوفها بالقرب من النعش المغطى بالعلم للقاضية ساندرا داي أوكونور، التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.ووقع الحادث خلال بث مباشر لشبكة سي إن إن من القاعة الكبرى بالمبنى، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ولم يتم الكشف عن سبب الانهيار، كما أن حالة الضابطة غير معروفة.ويمكن رؤية الحارسة وهي تتأرجح بينما يحاول زميل لها أن يوقفها.ثم انهارت على الأرض بينما هرع الآخرون لمساعدتها.وتوفيت أوكونور بسبب الخرف ومضاعفات مرض الزهايمر في الأول من كانون الأول عن عمر يناهز 93 عامًا.ونظرًا لكونها محافظة معتدلة، تم تعيينها لأول مرة في أعلى محكمة في البلاد من قبل الرئيس رونالد ريغان في عام 1981.