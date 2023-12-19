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اختفت لأيام ثم عُثر عليها جثة في نهر... بدت مبتسمة في آخر لقطات لها وهذه قصتها!

اختفت لأيام ثم عُثر عليها جثة في نهر... بدت مبتسمة في آخر لقطات لها وهذه قصتها!







وفي التفاصيل، اختفت الأم لثلاثة أطفال، البالغة من العمر 55 عامًا، في 8 كانون الأول بعد أن شوهدت وهي تغادر العمل مبكرًا - قبل أن تندفع في شوارع نورويتش.



وأطلقت الشرطة مشاهد لجاينور في وقت سابق من هذا الأسبوع على أمل أن يتقدم الأشخاص الذين رأوها، وفق ما نقل موقع



لكن تم العثور على جثة أنثى في نهر وينسوم بعد "بحث مفصل ومنهجي" يوم الجمعة، بعد سبعة أيام من اختفائها.



وأكدت الشرطة الثلاثاء بشكل مأساوي أن الجثة هي جاينور، بعد تحديد هويتها رسميًا.



وعثر الغواصون تحت الماء على جثتها صباح الجمعة بعد "عمليات بحث واسعة النطاق".



وقالت شرطة نورفولك: "لم يجد فحص ما بعد الوفاة الذي أجرته وزارة الداخلية يوم السبت أي مؤشرات على تورط أي طرف ثالث... لا يتم التعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة."



وأضافت: "ينتظر أخصائي علم الأمراض في وزارة الداخلية نتائج علم السموم قبل تأكيد سبب الوفاة رسميًا... المؤشرات المبكرة تتفق مع الغرق."



ولم يجد فحص الجثة الذي أجرته وزارة الداخلية يوم السبت أي علامات على تورط أي شخص آخر.



ولا يزال رجال الشرطة يحققون في وفاة جاينور، ويتم إعداد ملف للطبيب الشرعي.



وقال كبير المشرفين ديف باكلي: "لم يجد فحص ما بعد الوفاة أي علامات على تورط أي أطراف أخرى... على الرغم من انتهاء عمليات البحث، إلا أن الضباط يواصلون العمل لتحديد الظروف الكاملة المحيطة باختفاء جاينور."



وأضاف: "سنتابع كل خطوط التحقيق لفهم سبب اختفائها... تبقى أفكارنا مع عائلة جاينور في هذا الوقت العصيب للغاية."



وظهرت أمس لقطات جديدة تظهر آخر حركات الأم المعروفة.



واختفت جاينور بعد أن تركت العمل مبكرًا في وسط مدينة نورويتش الساعة 2.45 ظهرًا يوم 8 كانون الاول.



وتم العثور على متعلقاتها في Wensum Park، على بعد حوالي 1.5 ميل من مكان عملها في متجر Jarrolds، بينما تم اكتشاف معطفها أيضًا في النهر الذي يمر عبر الحديقة.



وقال رجال الشرطة إن ملابسها وهاتفها المحمول ونظاراتها ومجوهراتها، بما في ذلك الخاتمان، تم اكتشافها في أماكن مختلفة داخل الحديقة.



وشوهدت في اللقطات التي أطلقتها الشرطة وهي تبتسم وهي تغادر العمل، قبل أن تبدو مسرعة في الشوارع.



وشوهد اثنان من أعضاء فريق الغوص ينتشلان جثة من النهر يوم الجمعة بعد تحديد منطقة المياه بعوامة برتقالية.



وتمركز بعد ذلك قارب بحث تابع لوكالة البيئة بجوار العوامة، حيث وصل فريق الغوص بعد الساعة 11 صباحًا.



وشوهد اثنان من أعضاء فريق الغوص المتخصص وهما يقومان بمسح المنطقة للتحقق مما إذا كانت المياه آمنة للدخول.



وشوهد غواصون من الشرطة يحملون زعانف وهم على استعداد لدخول المياه في منطقة متنزه على طول النهر، ولكن بعد تلقي مكالمة هاتفية، تم تعبئة أدواتهم وأعادوا توجيهها.



وفي حوالي الساعة 12 ظهرًا يوم الجمعة، أمكن رؤية الضباط وهم يستعيدون شيئًا ما من النهر في حقيبة سوداء.



وتم وضع تحيات الأزهار بالقرب من أبواب Wensum Park في وقت لاحق من ذلك اليوم بعد الإعلان المأساوي.



تم التأكد من أن جثة الأنثى التي تم العثور عليها في نهر وينسوم هي الأم المفقودة جاينور لورد.وفي التفاصيل، اختفت الأم لثلاثة أطفال، البالغة من العمر 55 عامًا، في 8 كانون الأول بعد أن شوهدت وهي تغادر العمل مبكرًا - قبل أن تندفع في شوارع نورويتش.وأطلقت الشرطة مشاهد لجاينور في وقت سابق من هذا الأسبوع على أمل أن يتقدم الأشخاص الذين رأوها، وفق ما نقل موقع ذا صن لكن تم العثور على جثة أنثى في نهر وينسوم بعد "بحث مفصل ومنهجي" يوم الجمعة، بعد سبعة أيام من اختفائها.وأكدت الشرطة الثلاثاء بشكل مأساوي أن الجثة هي جاينور، بعد تحديد هويتها رسميًا.وعثر الغواصون تحت الماء على جثتها صباح الجمعة بعد "عمليات بحث واسعة النطاق".وقالت شرطة نورفولك: "لم يجد فحص ما بعد الوفاة الذي أجرته وزارة الداخلية يوم السبت أي مؤشرات على تورط أي طرف ثالث... لا يتم التعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة."وأضافت: "ينتظر أخصائي علم الأمراض في وزارة الداخلية نتائج علم السموم قبل تأكيد سبب الوفاة رسميًا... المؤشرات المبكرة تتفق مع الغرق."ولم يجد فحص الجثة الذي أجرته وزارة الداخلية يوم السبت أي علامات على تورط أي شخص آخر.ولا يزال رجال الشرطة يحققون في وفاة جاينور، ويتم إعداد ملف للطبيب الشرعي.وقال كبير المشرفين ديف باكلي: "لم يجد فحص ما بعد الوفاة أي علامات على تورط أي أطراف أخرى... على الرغم من انتهاء عمليات البحث، إلا أن الضباط يواصلون العمل لتحديد الظروف الكاملة المحيطة باختفاء جاينور."وأضاف: "سنتابع كل خطوط التحقيق لفهم سبب اختفائها... تبقى أفكارنا مع عائلة جاينور في هذا الوقت العصيب للغاية."وظهرت أمس لقطات جديدة تظهر آخر حركات الأم المعروفة.واختفت جاينور بعد أن تركت العمل مبكرًا في وسط مدينة نورويتش الساعة 2.45 ظهرًا يوم 8 كانون الاول.وتم العثور على متعلقاتها في Wensum Park، على بعد حوالي 1.5 ميل من مكان عملها في متجر Jarrolds، بينما تم اكتشاف معطفها أيضًا في النهر الذي يمر عبر الحديقة.وقال رجال الشرطة إن ملابسها وهاتفها المحمول ونظاراتها ومجوهراتها، بما في ذلك الخاتمان، تم اكتشافها في أماكن مختلفة داخل الحديقة.وشوهدت في اللقطات التي أطلقتها الشرطة وهي تبتسم وهي تغادر العمل، قبل أن تبدو مسرعة في الشوارع.وشوهد اثنان من أعضاء فريق الغوص ينتشلان جثة من النهر يوم الجمعة بعد تحديد منطقة المياه بعوامة برتقالية.وتمركز بعد ذلك قارب بحث تابع لوكالة البيئة بجوار العوامة، حيث وصل فريق الغوص بعد الساعة 11 صباحًا.وشوهد اثنان من أعضاء فريق الغوص المتخصص وهما يقومان بمسح المنطقة للتحقق مما إذا كانت المياه آمنة للدخول.وشوهد غواصون من الشرطة يحملون زعانف وهم على استعداد لدخول المياه في منطقة متنزه على طول النهر، ولكن بعد تلقي مكالمة هاتفية، تم تعبئة أدواتهم وأعادوا توجيهها.وفي حوالي الساعة 12 ظهرًا يوم الجمعة، أمكن رؤية الضباط وهم يستعيدون شيئًا ما من النهر في حقيبة سوداء.وتم وضع تحيات الأزهار بالقرب من أبواب Wensum Park في وقت لاحق من ذلك اليوم بعد الإعلان المأساوي.