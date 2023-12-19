زوجان فرنسيان مسنان يفقدان قطعة نادرة تقدر قيمتها بالملايين... إليكم التفاصيل!

زوجان فرنسيان مسنان يفقدان قطعة نادرة تقدر قيمتها بالملايين... إليكم التفاصيل!



فاز تاجر سلع مستعملة بقضية للاحتفاظ بعائدات بيع قناع أفريقي نادر وجده في منزل زوجين فرنسيين مسنين، بقيمة 4.2 مليون يورو.



واحضر التاجر للمساعدة في تنظيف العلية من قبل الزوجين، اللذين باعا له القناع مقابل 150 يورو (129 جنيهًا إسترلينيًا؛ 165 دولارًا).



ورفع الزوجان دعوى قضائية بحجة أنه تم تضليلهما بشأن قيمة العنصر.



لكن القاضي اختلف مع ذلك، قائلًا إنهما فشلا في تقدير القيمة الحقيقية للعمل الفني.



ويُعتقد أن قناع نجيل النادر، الذي صنعه شعب فانغ في الغابون، هو واحد من حوالي 10 أقنعة فقط في العالم.



وكان من الممكن أن يرتديه أعضاء جمعية نجيل السرية. ويعتقد المؤرخون أن الأعضاء سافروا عبر القرى بحثًا عن مثيري الشغب، بما في ذلك السحرة المشتبه بهم.



من المحتمل أن يكون القناع الخشبي الذي يعود للقرن التاسع عشر قد حصل عليه "في ظروف غير معروفة" حوالي عام 1917 من قبل رينيه فيكتور إدوارد موريس فورنييه، وهو حاكم استعماري فرنسي.



وبقي القناع في حوزة الأسرة حتى تم بيعه للتاجر.



وكان الزوجان قد ذهبا إلى المحكمة للمطالبة بحصة من عائدات البيع، زاعمين أن التاجر ضللهما بشأن القيمة الحقيقية للقناع.



ونفى التاجر علمه بقيمته وقال إنه أظهر حسن النية من خلال عرض مبلغ 300 ألف يورو على الزوجين، وهو التقييم الأولي للقناع.



وقال محاميه إن الزوجين فشلا في البحث عن القيمة الحقيقية للقطعة قبل بيعها. وقال لوسائل الإعلام الفرنسية: "عندما يكون لديك مثل هذا الشيء في المنزل، يجب أن تكون أكثر فضولاً قبل أن تتخلى عنه".



وحكم القاضي لصالح التاجر، وقال إن الزوجين فشلا في بذل العناية الواجبة في تقييم القيمة "التاريخية والفنية" للقناع.



تم سحب العرض بعد أن رفع الزوجان دعوى قضائية.



وطلبت الغابون أيضًا وقف بيع القناع على أساس أنه ملك للبلاد بشكل شرعي. لكن المحكمة رفضت أيضا هذه الحجة.



كانت الغابون مستعمرة فرنسية في الوقت الذي حصل فيه فورنييه على القناع.



وتقام عشرات الآلاف من الأعمال الفنية الأفريقية خارج القارة. وتمت إزالة معظمها خلال الحقبة الاستعمارية، وفي بعض الأحيان في ظل ظروف متنازع عليها.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا في وقت سابق إلى إعادة الفن الأفريقي.



وقال في عام 2017: "لا أستطيع أن أقبل أن يكون جزء كبير من التراث الثقافي للعديد من الدول الأفريقية موجودا في فرنسا".