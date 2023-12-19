البروفيسورة اللبنانية نيفين الخشاب تفوز بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية لعام 2023

نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية .. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو .. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية .. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم… pic.twitter.com/aY3Cfsw3Qa
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 19, 2023
نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية .. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو .. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية .. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم… pic.twitter.com/aY3Cfsw3Qa