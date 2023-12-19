البروفيسورة اللبنانية نيفين الخشاب تفوز بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية لعام 2023

البروفيسورة اللبنانية نيفين الخشاب تفوز بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية لعام 2023



أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فوز البروفيسورة اللبنانية نيفين الخشاب بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية لعام 2023.



وكتب الشيخ محمد في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": " نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية .. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو .. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية .. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية .. تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورين بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة".