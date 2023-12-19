تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!

في حادثة مروعة شهدتها ضواحي لوس أنجلوس، توفي الطفل جور أداميان، البالغ من العمر 4 سنوات، في حادثة إطلاق نار على الطريق أثناء تواجده مع عائلته.

بحسب تقرير إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية، كانت عائلة أداميان في طريقها لشراء بعض الحاجيات المنزلية مساء الجمعة في ضاحية لانكستر، عندما تعرضوا لمطاردة من قبل سائق آخر.

وكان الطفل يجلس في المقعد الخلفي من السيارة عندما توقفت العائلة على طريق سييرا السريع، حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل سائق آخر.

ورغم محاولات الإسعاف والمساعدة من قبل شهود العيان في المكان، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الطفل، حيث أُعلن عن وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.

وأدان عمدة لانكستر، ريكس باريس، الحادث بشدة، قائلاً: "ليس هناك أي مبرر لهذا الفعل. إنه عمل إرهابي في أبشع صوره".

وفي سياق التحقيقات، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم في الجريمة، هما بايرون بورخورت (29 عامًا)، وألكساندريا جنتيلي (27 عامًا). وتواصل الشرطة التحقيق معهما للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة الدوافع وراء هذه الجريمة.