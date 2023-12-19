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كان في حالة سكر شديد لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف... ما قاله السائق الثمل ليبرر فعله المجنون غريب جدا!

كان في حالة سكر شديد لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف... ما قاله السائق الثمل ليبرر فعله المجنون غريب جدا!





قال سائق ثمل لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف للشرطة إنه كان يعتقد أن القيادة تحت تأثير الكحول تعتبر جريمة فقط إذا كان يفعل الأمرين في نفس الوقت.



وشرب نصر الله عبد الرحمن (64 عاما) نصف زجاجة فودكا قبل أن ينطلق بسيارته فورد فييستا معتقدا أنه لم يرتكب أي خطأ.



وكان سائق سيارة آخر يشعر بالقلق الشديد بعد رؤيته وهو يسير عبر الطريق من دون أضواء مضاءة في الساعة 10:30 مساءً، فبدأ بمتابعته واتصل بالشرطة – وقدموا تعليقًا مستمرًا حول قيادته.



وتجاوز عبد الرحمن الإشارة الحمراء قبل أن يصطدم بسيارة متوقفة في ليستر، وفق ما نقل موقع



ونزل من خلف المقود، مترنحًا، ثم صعد مرة أخرى إلى مقعد السائق وانطلق مجددًا.



وأمسكت به الشرطة وحاولت إيقافه، فتجاهل صفارات الإنذار والأضواء الوامضة الزرقاء واستمر في القيادة بسرعة 23 ميلاً في الساعة.



وعندما توقف في النهاية عند مفترق طرق، هرع أحد الضباط إلى الرجل وأخرج المفاتيح من مفتاح التشغيل.



وقالت الشرطة إنه لم يستطع رفع رأسه بشكل مستقيم. وعندما أخرجوه من السيارة سقط على الطريق.



وفي الجزء الخلفي من سيارة الدورية، تجاهل طلبات النفخ في جهاز قياس الكحول وفشل في إعطاء عينة مناسبة في مركز الشرطة.



وخلال مقابلة، قال عبد الرحمن، الذي جاء مؤخرًا إلى المملكة المتحدة من أفغانستان، للشرطة إنه لا يعتقد أنه كان ينتهك القانون لأنه لم يكن يشرب الخمر ويقود السيارة في نفس الوقت.



وتم تغريمه 200 جنيه إسترليني، وأمر بدفع 85 جنيهًا إسترلينيًا تكاليف و80 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية للضحية، وتم منعه من القيادة لمدة 20 شهرًا من قبل JPs في ليستر بعد اعترافه بالفشل في إعطاء عينة.



وقال محاميه راشبال سينغ للمحكمة إن عبد الرحمن ببساطة لم يفهم قانون المملكة المتحدة.

قال سائق ثمل لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف للشرطة إنه كان يعتقد أن القيادة تحت تأثير الكحول تعتبر جريمة فقط إذا كان يفعل الأمرين في نفس الوقت.وشرب نصر الله عبد الرحمن (64 عاما) نصف زجاجة فودكا قبل أن ينطلق بسيارته فورد فييستا معتقدا أنه لم يرتكب أي خطأ.وكان سائق سيارة آخر يشعر بالقلق الشديد بعد رؤيته وهو يسير عبر الطريق من دون أضواء مضاءة في الساعة 10:30 مساءً، فبدأ بمتابعته واتصل بالشرطة – وقدموا تعليقًا مستمرًا حول قيادته.وتجاوز عبد الرحمن الإشارة الحمراء قبل أن يصطدم بسيارة متوقفة في ليستر، وفق ما نقل موقع دايلي ستار ونزل من خلف المقود، مترنحًا، ثم صعد مرة أخرى إلى مقعد السائق وانطلق مجددًا.وأمسكت به الشرطة وحاولت إيقافه، فتجاهل صفارات الإنذار والأضواء الوامضة الزرقاء واستمر في القيادة بسرعة 23 ميلاً في الساعة.وعندما توقف في النهاية عند مفترق طرق، هرع أحد الضباط إلى الرجل وأخرج المفاتيح من مفتاح التشغيل.وقالت الشرطة إنه لم يستطع رفع رأسه بشكل مستقيم. وعندما أخرجوه من السيارة سقط على الطريق.وفي الجزء الخلفي من سيارة الدورية، تجاهل طلبات النفخ في جهاز قياس الكحول وفشل في إعطاء عينة مناسبة في مركز الشرطة.وخلال مقابلة، قال عبد الرحمن، الذي جاء مؤخرًا إلى المملكة المتحدة من أفغانستان، للشرطة إنه لا يعتقد أنه كان ينتهك القانون لأنه لم يكن يشرب الخمر ويقود السيارة في نفس الوقت.وتم تغريمه 200 جنيه إسترليني، وأمر بدفع 85 جنيهًا إسترلينيًا تكاليف و80 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية للضحية، وتم منعه من القيادة لمدة 20 شهرًا من قبل JPs في ليستر بعد اعترافه بالفشل في إعطاء عينة.وقال محاميه راشبال سينغ للمحكمة إن عبد الرحمن ببساطة لم يفهم قانون المملكة المتحدة.