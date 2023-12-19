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مقلب عائلي نتيجته كانت غير متوقعة...هذا ما فعلته هذه الأم بابنتها!
منوعات
2023-12-19 | 12:18
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مقلب عائلي نتيجته كانت غير متوقعة...هذا ما فعلته هذه الأم بابنتها!
مقلب عائلي نتيجته كانت غير متوقعة...هذا ما فعلته هذه الأم بابنتها!
تحدث أب عن إخفاقات قامت بها زوجته كان هدفها تعزيز روح الميلاد لدى ابنتها كايلا، حيث قامت بتأليف مزحة مؤلمة، ما أدّى إلى تعكير الأجواء العائلية.
وفي التفاصيل، طلبت كايلا، البالغة من العمر17 عامًا، جهاز كمبيوتر وقام أهلها بادخار مبلغًا من المال حتى يتمكنا من مفاجأتها في عيد الميلاد، إلا أن أمها راودتها أفكار هدفها إيصال المعنى الحقيقي لـ "روح الاحتفال" العائلية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي هذا السياق، قال والد كايلا لموقع "ميرور" البريطاني، إن زوجته اتفقت مع ابنهما لكي يخدعا كايلا، وأخبراها أنها بدلاً من الحصول على جهاز كمبيوتر في عيد الميلاد، ستتلقى نفس المبلغ من المال في بطاقات الهدايا، ولكن هذه الأخيرة لا تمكّنها من شراء جهاز كمبيوتر.
ولم تكن هذه المزحة جيدة أبدًا، حيث لم تتقبل كايلا الموضوع ووصفت أمها بالـ"حمقاء"، لتقرر الأم ألا تعطيها حقًّا الهدية وتعاقبها، ولكن زوجها لم يوافق ولم يتقبّل ما فعلته.
ومع عدم قدرة والد كايلا على تأييد هذه الفكرة كما فعلت زوجته، أجبرها على إخبار ابنتهما أن الأمر كله مجرد مزحة، واعتذرت حينها الفتاة من أمها التي لم تقبل الإعتذار، إلا أن كايلا قالت إن المزحة كانت مؤلمة للغاية.
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