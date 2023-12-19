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علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!

علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!







وفي التفاصيل، تمزقت فروة رأس هيلويزا كريستينا هيليودورو بنسبة 80٪ وفقًا للمسعفين بعد أن علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ في بانوا بالبرازيل، في 10 كانون الأول، ومما زاد الأمور سوءًا بالنسبة للشابة، أن الجراحين لم يتمكنوا من خياطة شعرها مرة أخرى لأن الوصول إلى المستشفى استغرق وقتًا طويلاً.



وعلى الرغم من حصول جميع المتسابقين على ملابس السلامة بما في ذلك خوذات التصادم، لم يتم إخبار هيلويزا بالمخاطر التي قد يشكله شعرها الذي يصل إلى الخصر، وفق ما نقل موقع



وقالت والدتها إليزابيث: "لقد تم شد شعرها بواسطة محرك السيارة، وعانت من سلخ فروة الرأس، وفقدت 80% من فروة رأسها، وهي اليوم بحاجة إلى دعم طبي، وهي حاليا في المستشفى".



وأضافت إليزابيث: "لقد تم إنقاذها من قبل الأشخاص الذين كانوا يشاركون في السباق... لقد استغرقت المساعدة وقتًا طويلاً. وكانت تنزف لمدة 30 دقيقة تقريبًا."



واستغرقت هيلويزا وقتًا طويلاً لتلقي العلاج، وأصبحت أنسجة فروة رأسها متضررة جدًا بحيث لا يمكن خياطتها مرة أخرى بنجاح.



وتُركت في مستشفى دي بيس لمدة يوم قبل نقلها إلى مستشفى آسا نورتي الإقليمي حيث بدأت العلاج.



وأعربت إليزابيث عن غضبها من المدة التي استغرقتها ابنتها لتلقي الرعاية قائلة: "أردنا تحذير الناس. لم يكن الأمر مجرد تساقط للشعر، بل كان الضرر جسديًا. كان هناك ضرر... لقد عالجها المستشفى، لكنه تركها لفترة طويلة من دون أن ينقلها إلى مستشفى آخر، وفقدت الأنسجة التي يمكن استخدامها.



وأضافت أن الحادثة سببت لابنتها أكثر من مجرد أضرار جسدية، وقالت: "هيلويزا تشعر بالسوء، فهي بحاجة إلى ضمادة فراغية ونحن ننتظر منذ يوم الاثنين... بعد ذلك ستخضع لعلاج طويل من الناحية الصحية والجمالية. وهي بحاجة إلى دعم نفسي".



وقالت برازيليا كارت المسؤولة عن المسار إنها تقدم "الدعم الكامل" للعائلة.

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا خلال ركوب سيارة الكارتينغ حيث تم سلخ فروة رأسها أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقها.وفي التفاصيل، تمزقت فروة رأس هيلويزا كريستينا هيليودورو بنسبة 80٪ وفقًا للمسعفين بعد أن علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ في بانوا بالبرازيل، في 10 كانون الأول، ومما زاد الأمور سوءًا بالنسبة للشابة، أن الجراحين لم يتمكنوا من خياطة شعرها مرة أخرى لأن الوصول إلى المستشفى استغرق وقتًا طويلاً.وعلى الرغم من حصول جميع المتسابقين على ملابس السلامة بما في ذلك خوذات التصادم، لم يتم إخبار هيلويزا بالمخاطر التي قد يشكله شعرها الذي يصل إلى الخصر، وفق ما نقل موقع دايلي ستار. وقالت والدتها إليزابيث: "لقد تم شد شعرها بواسطة محرك السيارة، وعانت من سلخ فروة الرأس، وفقدت 80% من فروة رأسها، وهي اليوم بحاجة إلى دعم طبي، وهي حاليا في المستشفى".وأضافت إليزابيث: "لقد تم إنقاذها من قبل الأشخاص الذين كانوا يشاركون في السباق... لقد استغرقت المساعدة وقتًا طويلاً. وكانت تنزف لمدة 30 دقيقة تقريبًا."واستغرقت هيلويزا وقتًا طويلاً لتلقي العلاج، وأصبحت أنسجة فروة رأسها متضررة جدًا بحيث لا يمكن خياطتها مرة أخرى بنجاح.وتُركت في مستشفى دي بيس لمدة يوم قبل نقلها إلى مستشفى آسا نورتي الإقليمي حيث بدأت العلاج.وأعربت إليزابيث عن غضبها من المدة التي استغرقتها ابنتها لتلقي الرعاية قائلة: "أردنا تحذير الناس. لم يكن الأمر مجرد تساقط للشعر، بل كان الضرر جسديًا. كان هناك ضرر... لقد عالجها المستشفى، لكنه تركها لفترة طويلة من دون أن ينقلها إلى مستشفى آخر، وفقدت الأنسجة التي يمكن استخدامها.وأضافت أن الحادثة سببت لابنتها أكثر من مجرد أضرار جسدية، وقالت: "هيلويزا تشعر بالسوء، فهي بحاجة إلى ضمادة فراغية ونحن ننتظر منذ يوم الاثنين... بعد ذلك ستخضع لعلاج طويل من الناحية الصحية والجمالية. وهي بحاجة إلى دعم نفسي".وقالت برازيليا كارت المسؤولة عن المسار إنها تقدم "الدعم الكامل" للعائلة.