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توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis

منوعات
2023-12-20 | 04:52
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توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis
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توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis

أعلنت شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان عن تجديد إتفاقيّة الشراكة مع شركات SIDIA وNATCO و Centradis، الوكلاء الحصريّون لسيّارات بيجو وسيتروين وكيا في لبنان، حيث تقوم هذه الشركات بإستخدام زيوت كوارتز حصريّاً في مراكز الخدمة لديها. وتأتي هذه الإتفاقيّة تأكيدًا على إلتزام توتال للطاقات ماركتينغ لبنان بالجودة وثقتها بمجموعتها الواسعة من زيوت كوارتز التي تلائم جميع أنواع السيّارات.
 
تُعدّ كوارتز زيوت عالية الجودة، توفّر حماية مثاليّة للمحرّك وتساعد على إطالة عمره. وبما أنّ شركات SIDIA وNATCO و Centradis ملتزمة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات للزبائن في لبنان، وضعت ثقتها بزيوت كوارتز للمحافظة على أداء إستثنائي لسيّارات زبائنها.
 
من جهتها، تستمرّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان بوضع نشاطها في سبيل بناء شراكات مماثلة لتصبح زيوت كوارتز الخيار الأفضل لأصحاب السيّارات في لبنان.
 
إلى جميع أصحاب سيّارات بيجو وسيتروين وكيا في لبنان، تقدّم هذه الشراكة لكم الأفضل فيما يتعلّق بزيوت محرّكات سيّاراتكم للمحافظة عليها وكأنّها جديدة، حتّى بعد مرور سنين على إستخدامها.
 
 

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