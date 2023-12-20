قوالب "البوش دو نويل" تتحول إلى تحف فنية في هذا البلد! (صور)

في فرنسا، يبدع أمهر مصممي الحلويات في إبتكار قوالب خاصة بمناسبة الميلاد، والتي تشبه في تصميمها جذوع الأشجار وتُعرف بـ "بوش دو نويل" بلغة الموليير. تُقدم هذه القوالب فنًا متقنًا ونكهات غنية.

نينا ميتاييه، التي فازت بلقب "طاهية الحلويات العالمية لعام 2023" من قبل الاتحاد العالمي للخبازين وطهاة الحلويات، أشارت إلى أهمية "بوش دو نويل" في ثقافة الميلاد الفرنسية، مُقارنة إياها بأسابيع الموضة في عالم الأزياء.

بعد جهود وأبحاث استمرت لخمس سنوات ونحو 60 محاولة، أطلقت ميتاييه تصميمًا جديدًا لقالب حلوى ميلادي أطلقت عليه اسم "فلوكون" أو "ندفة ثلج"، مُستلهمة من التقليد الفرنسي في مدينة ستراسبورغ.

وتميز قالب ميتاييه بتركيبته المُكونة من الفانيليا وجوز البقان، مع مذاقات حلوة تجمع بين الخفة والرقي، مُحققةً توازنًا مثاليًا في النكهات والقوام.

كما أبهرت ميتايه الذوّاقة بالقوام المقرمش الذي طعّمته بحبوب الدخن وشوكولاتة البرالين بالبندق والقليل من كريمة الشوكولاتة (أو "الموس").

وشددت نينا ميتاييه التي سبق أن ابتكرت في الماضي قالب حلوى ميلادياً أكثر جرأة على شكل شجرة العيد على أن "التشارُك" هو الفكرة الأساسية للـ"بوش دو نويل".

عندما تُطرح قوالب الحلويات هذه في الأسواق، تتراوح أسعارها بين 90 و120 يورو، مُظهرةً الجودة والتفرد في عالم الحلويات الفاخرة.