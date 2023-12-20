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امرأة تكره كونها أماً وتفكر في الهروب من أطفالها...وهذا ما كشفته!

امرأة تكره كونها أماً وتفكر في الهروب من أطفالها...وهذا ما كشفته!







ونتيجة للضغوط التي تتعرض لها هذه الأم، قالت إنها في بعض الأحيان تريد فقط الهروب والاختباء، وفق موقع



وفي حديثها عن حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت راي: "أنا في الواقع أكره كوني أمًا، أنا لست بخير. وأبذل قصارى جهدي لأن هذا ما يفترض أن أفعله".



وعندما يتعلق الأمر بالذنب والإرهاق الذي تشعر به الأم، أوضحت راي: "الاحتياجات الجسدية والعاطفية هائلة. أريد فقط الإختفاء، ولا أفكر في إنجاب المزيد من الأطفال".



واعترفت راي أنها فكرت في الإجهاض عندما كانت حاملاً.

تحدثت امرأة عن كرهها لكونها أماً لطفلين، وأنها لا تنصح أي امرأة بالحمل.ونتيجة للضغوط التي تتعرض لها هذه الأم، قالت إنها في بعض الأحيان تريد فقط الهروب والاختباء، وفق موقع "ذا صن" وفي حديثها عن حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت راي: "أنا في الواقع أكره كوني أمًا، أنا لست بخير. وأبذل قصارى جهدي لأن هذا ما يفترض أن أفعله".وعندما يتعلق الأمر بالذنب والإرهاق الذي تشعر به الأم، أوضحت راي: "الاحتياجات الجسدية والعاطفية هائلة. أريد فقط الإختفاء، ولا أفكر في إنجاب المزيد من الأطفال".واعترفت راي أنها فكرت في الإجهاض عندما كانت حاملاً.