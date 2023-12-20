كانت ملاكاً على الأرض"... وفاة طفلة قبل عيد الميلاد بمرض نادر

في حدث مؤلم هزَّ عائلة بريطانية من أكوكس غرين ببرمنغهام، توفيت الطفلة إلسي بوس، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد معاناة طويلة مع مرض نادر في القلب.

ويُعرف هذا المرض بـ"متلازمة نقص تنسُّج القلب الأيسر"، أي عندما يعجز الجانب الأيسر من القلب عن إمداد الجسم بالدم بكفاءة.

منذ ولادتها، خضعت إلسي لأكثر من 10 عمليات جراحية، بما في ذلك خمسة عمليات قلب مفتوح، وكانت بحاجة ماسة إلى عملية زراعة قلب عاجلة.

وبالرغم من صلابتها وشجاعتها، فإن القدر كان قاسيًا معها حيث فارقت الحياة في 10 كانون الأول قبل عيد الميلاد، ووالداها المكلومان، أليسيا (28 عامًا) وستيوارت (29 عامًا)، كانا إلى جانبها في آخر لحظاتها.