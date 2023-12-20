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اشترت لكل من أولادها هدية بقيمة خمسة آلاف دولار…اكتشفوا المبلغ الصادم الذي وفرته هذه الأم!

اشترت لكل من أولادها هدية بقيمة خمسة آلاف دولار…اكتشفوا المبلغ الصادم الذي وفرته هذه الأم!







وفي هذا السياق، قامت بينافيديس بشراء هدية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من أطفالها الأربعة، ولكنها في الواقع، أنفقت مئة دولار فقط على كل منهم، ما وفّر حوالي 19600 دولار إجمالا.



وفي عام 2018، كانت بينافيديس، البالغة من العمر 28 عاما، حاملا بطفلها الثالث وتعتمد على راتب زوجها وحده لإعالة الأسرة، فقررت بدء الإعتماد على القسائم وبطاقات الإئتمان كوسيلة للتوفير.



وشملت مدخرات بينافيديس أيضا الوجبات، حيث حصلت على عشاء عيد الشكر كاملًا، وبلغت قيمته 75 دولارا لستة أشخاص مجانا باستخدام القسائم، وكانت تجمع كمية جديدة هائلة من القسائم طوال العام.



وأوضحت بينافيديس أنها بفضل تجميع القسائم، تحصل أحيانًا على خصم يصل إلى 99٪ على بعض العناصر، ووفرت عائلتها، حوالي ستمائة دولار شهريا بفضل هذه الطريقة.



وعبّرت بينافيديس عن فرحها بنجاح هذا الأمر وقدرتها على التوفير والاستمتاع في الوقت نفسه بالتبضّع بسعر أقل، وأنشأت مخزونا في غرفة الغسيل الخاصة بها، وبهذا الشكل قد لا يتعين عليها الذهاب للتسوق قريبا.

قالت" كارلا بينافيديس"، أم أميركية لأربعة أطفال، إن قسائم العيد وفرت لها ما يقارب العشرين ألف دولار هذا العام، وفق ما نقله موقع " ذا صن ".وفي هذا السياق، قامت بينافيديس بشراء هدية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من أطفالها الأربعة، ولكنها في الواقع، أنفقت مئة دولار فقط على كل منهم، ما وفّر حوالي 19600 دولار إجمالا.وفي عام 2018، كانت بينافيديس، البالغة من العمر 28 عاما، حاملا بطفلها الثالث وتعتمد على راتب زوجها وحده لإعالة الأسرة، فقررت بدء الإعتماد على القسائم وبطاقات الإئتمان كوسيلة للتوفير.وشملت مدخرات بينافيديس أيضا الوجبات، حيث حصلت على عشاء عيد الشكر كاملًا، وبلغت قيمته 75 دولارا لستة أشخاص مجانا باستخدام القسائم، وكانت تجمع كمية جديدة هائلة من القسائم طوال العام.وأوضحت بينافيديس أنها بفضل تجميع القسائم، تحصل أحيانًا على خصم يصل إلى 99٪ على بعض العناصر، ووفرت عائلتها، حوالي ستمائة دولار شهريا بفضل هذه الطريقة.وعبّرت بينافيديس عن فرحها بنجاح هذا الأمر وقدرتها على التوفير والاستمتاع في الوقت نفسه بالتبضّع بسعر أقل، وأنشأت مخزونا في غرفة الغسيل الخاصة بها، وبهذا الشكل قد لا يتعين عليها الذهاب للتسوق قريبا.