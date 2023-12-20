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لاعب كرة سلة محترف متهم بجريمة قتل مع حبيبته السابقة... والسبب ساعة؟!
منوعات
2023-12-20 | 08:06
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لاعب كرة سلة محترف متهم بجريمة قتل مع حبيبته السابقة... والسبب ساعة؟!
كشفت السلطات الأميركية حديثًا عن تفاصيل مروعة تتعلق بمقتل ماراينا روجرز، وهي مساعدة طبية من واشنطن، في لاس فيغاس.
وأظهرت السجلات الرسمية أن تشانس كومانشي، البالغ من العمر 27 عامًا والذي كان لاعبًا سابقًا في الدوري المحترف لكرة السلة، اعترف بمساعدته حبيبته السابقة ساكاري هارندين، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، في جريمة القتل البشعة.
كان الاثنان قد خططا لذلك في الفترة الّتي كان كومانشي في المنطقة. وتوصلت الشرطة إلى أن هناك خلافًا نشأ بين هارندين وروجرز، اللذين كانا يعملان كعاملتين في البغاء في لاس فيغاس.
وتعود الخلافات إلى محاولة هارندين الحصول على ساعة رولكس من روجرز، وتهديد روجرز بالتصرف بحق هارندين إذا لم تسلمها الساعة.
لم يتمكنا من توظيف قاتل مأجور مقابل 3 آلاف دولار، وبالتالي قرر هارندين وكومانشي قتل روجرز بأنفسهما.
وتنوعت الأساليب المفكرة للجريمة بين السم والاختناق واستخدام السلاح.
ويُذكر أن كومانشي قد التقى بهارندين عبر تطبيق مواعدة قبل عام ونصف، وقد انفصلا بعد فترة قصيرة من المواعدة.
مصدر
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مساعدة طبية
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