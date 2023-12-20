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شابة تكسب 100 ألف جنيه إسترليني من خلال "وظيفة قذرة"...وهذا ما يقوله لها الرجال!

شابة تكسب 100 ألف جنيه إسترليني من خلال "وظيفة قذرة"...وهذا ما يقوله لها الرجال!







وهي نادرًا ما تقابل بالإيجابية، حيث كشفت أن الكثيرين يطلقون على عملها "الوظيفة القذرة"، بينما يسألها الرجال باستمرار كيف تعيش دون مساعدتهم.



ومع ذلك، لا تهتم دايسن هافوك بآراء الآخرين في مهنتها، اذ تكسب أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني، ولديها مؤهلات تخولها لتكون مطلوبة بشكل أكبر للعمل.



وتعمل دايسن كسائقة شاحنة منذ أكثر من أربع سنوات في الولايات المتحدة، وتشارك مقتطفات من حياتها على الطريق على حسابها على تيك توك.



وكشفت في أحد مقاطع الفيديو أنها كثيراً ما تسمع عبارات مثل "قيادة الشاحنات وظيفة قذرة"، و "كيف تعيشين على الطريق من دون رجل؟".



ولكن دايسن قامت بإسكات منتقديها من خلال الكشف عن أوراق اعتمادها باسمها، بالإضافة إلى راتبها المذهل.



وعندما اقترح عليها أحد الأشخاص تغيير وظيفتها، أجابت: "أكسب أكثر من ستة أرقام في عملي، وهذا يكفي لدفع الفواتير".



وفي الوقت نفسه، كشفت أيضًا عن خبرتها الواسعة، حيث قالت إن حلمها النهائي و"هدفها الأسمى" هو "قيادة حظيرة الماشية". تحدثت شابة، سائقة شاحنة، عن رد الفعل الذي تلقته من الناس، عندما كشفت عن مسارها المهني غير المتوقع، وفق موقع "ذا صن" وهي نادرًا ما تقابل بالإيجابية، حيث كشفت أن الكثيرين يطلقون على عملها "الوظيفة القذرة"، بينما يسألها الرجال باستمرار كيف تعيش دون مساعدتهم.ومع ذلك، لا تهتم دايسن هافوك بآراء الآخرين في مهنتها، اذ تكسب أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني، ولديها مؤهلات تخولها لتكون مطلوبة بشكل أكبر للعمل.وتعمل دايسن كسائقة شاحنة منذ أكثر من أربع سنوات في الولايات المتحدة، وتشارك مقتطفات من حياتها على الطريق على حسابها على تيك توك.وكشفت في أحد مقاطع الفيديو أنها كثيراً ما تسمع عبارات مثل "قيادة الشاحنات وظيفة قذرة"، و "كيف تعيشين على الطريق من دون رجل؟".ولكن دايسن قامت بإسكات منتقديها من خلال الكشف عن أوراق اعتمادها باسمها، بالإضافة إلى راتبها المذهل.وعندما اقترح عليها أحد الأشخاص تغيير وظيفتها، أجابت: "أكسب أكثر من ستة أرقام في عملي، وهذا يكفي لدفع الفواتير".وفي الوقت نفسه، كشفت أيضًا عن خبرتها الواسعة، حيث قالت إن حلمها النهائي و"هدفها الأسمى" هو "قيادة حظيرة الماشية".