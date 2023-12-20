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هاجم حبيبته وطعنها بآلة حادة...وهذا ما فعله مع والدتها بعد أن هربت!

هاجم حبيبته وطعنها بآلة حادة...وهذا ما فعله مع والدتها بعد أن هربت!







وتحدثت كلاريسا برايس عن المحنة المروعة على أمل أن تتمكن من نشر الوعي حول العنف المنزلي، حيث تمكنت أخيرًا من استعادة الثقة في شريك جديد مرة أخرى، ورحبت بطفل جديد العام الفائت.



وكانت قد أنجبت ابنتها من حبيبها السابق روي سمرز في عام 2014، ولكن بعد أقل من أسبوع هاجمها الأخير عندما كانت تبلغ 18 عاماً فقط.



وعلى الرغم من أنها لا تزال تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، دخلت كلاريسا في علاقة مع شريك جديد، وتمكنت من إنجاب طفل آخر.



وادعت كلاريسا أنه في يوم الهجوم، كان روي قد فقد أعصابه بعد أن لاحظ أنها أرسلت رسالة نصية مازحة إلى صديقتها، تتكهن فيها بأنه قد يتوقف عن التدخين. فوقع شجار عنيف، بينما كانت طفلتهما ريمي برايس البالغة من العمر ستة أيام نائمة في السرير المجاور لهما.



وكان روي قد أطفأ الأضواء وثبت كلاريسا على سريرها ثم لكمها مرارًا وتكرارًا على مؤخرة رأسها، وفق موقع



وكانت الأم خائفة من أن تستيقظ طفلتها من الصراخ، ولم تدرك أنها كانت تتعرض للطعن، إلا عندما كشف شريط من الضوء أن الستارة ملطخة بالدماء.



وكانت والدتها ويندي دامياني تشاهد التلفاز في غرفة المعيشة عندما دخلت إلى الغرفة لتسأل عما يحدث، وعندها ترك روي الغرفة.



وهربت كلاريسا عبر النافذة حيث وجدها شخص كان يسير مع كلبه، فاتصل بالشرطة وأدخلها إلى منزل الجيران. أما روي فكان قد طعن ويندي حوالي 20 مرة، ولم يتوقف إلا عندما رن هاتفها.



وحُكم عليه لاحقاً بعقوبتين بحد أقصى 10 سنوات بتهمة الاعتداء المشدد بسلاح فتاك، لكن كلاريسا تخشى أن يتم إطلاق سراحه قريبًا من السجن. تعرضت أم للطعن 24 مرة بآلة حادة على يد حبيبها، وتعيش الآن في خوف مستمر حيث يقترب موعد إطلاق سراحه من السجن.وتحدثت كلاريسا برايس عن المحنة المروعة على أمل أن تتمكن من نشر الوعي حول العنف المنزلي، حيث تمكنت أخيرًا من استعادة الثقة في شريك جديد مرة أخرى، ورحبت بطفل جديد العام الفائت.وكانت قد أنجبت ابنتها من حبيبها السابق روي سمرز في عام 2014، ولكن بعد أقل من أسبوع هاجمها الأخير عندما كانت تبلغ 18 عاماً فقط.وعلى الرغم من أنها لا تزال تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، دخلت كلاريسا في علاقة مع شريك جديد، وتمكنت من إنجاب طفل آخر.وادعت كلاريسا أنه في يوم الهجوم، كان روي قد فقد أعصابه بعد أن لاحظ أنها أرسلت رسالة نصية مازحة إلى صديقتها، تتكهن فيها بأنه قد يتوقف عن التدخين. فوقع شجار عنيف، بينما كانت طفلتهما ريمي برايس البالغة من العمر ستة أيام نائمة في السرير المجاور لهما.وكان روي قد أطفأ الأضواء وثبت كلاريسا على سريرها ثم لكمها مرارًا وتكرارًا على مؤخرة رأسها، وفق موقع "ذا صن" وكانت الأم خائفة من أن تستيقظ طفلتها من الصراخ، ولم تدرك أنها كانت تتعرض للطعن، إلا عندما كشف شريط من الضوء أن الستارة ملطخة بالدماء.وكانت والدتها ويندي دامياني تشاهد التلفاز في غرفة المعيشة عندما دخلت إلى الغرفة لتسأل عما يحدث، وعندها ترك روي الغرفة.وهربت كلاريسا عبر النافذة حيث وجدها شخص كان يسير مع كلبه، فاتصل بالشرطة وأدخلها إلى منزل الجيران. أما روي فكان قد طعن ويندي حوالي 20 مرة، ولم يتوقف إلا عندما رن هاتفها.وحُكم عليه لاحقاً بعقوبتين بحد أقصى 10 سنوات بتهمة الاعتداء المشدد بسلاح فتاك، لكن كلاريسا تخشى أن يتم إطلاق سراحه قريبًا من السجن.