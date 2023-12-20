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انزعجت من جارها على مدى عامين... ما اكتشفته بعد هذه المدة طريف!
منوعات
2023-12-20 | 09:48
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انزعجت من جارها على مدى عامين... ما اكتشفته بعد هذه المدة طريف!
انزعجت من جارها على مدى عامين... ما اكتشفته بعد هذه المدة طريف!
كانت امرأة في حيرة من أمرها بسبب سلوك جارها الغريب تجاهها، لتكتشف بعد عامين من الحيرة، أن السبب وراء تصرفاته المتبدلة كان في الواقع توأمه، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، انتقل رجل غريب إلى منزل في الشارع الذي تسكن فيه هذه المرأة، وما أوقعها في حيرة من أمرها هو سلوكه إذ أنه كان يتبدل يوميًّا، وكان لطيفًا معها في البداية، وأصبح باردًا وعدوانيًا لاحقّا.
وقالت المرأة إن المرة الأولى التي قابلته فيها كانت عندما كان مع كلبه، ولكن بعد بضعة أيام فقط، أصبح عدوانيًّا أثناء مرورهما في الشارع، وانطبق الأمر نفسه على كلبه.
وأضافت المرأة أن هذا التبدل الدائم كان يحصل على مدار العامين الفائتين، ووصل الأمر إلى إفلات كلبه مرة، من رسنه أثناء المشي، وهاجمها صاحبه وصرخ في وجهها، رافضًا المجيء ليأخذ كلبه.
ولم يكن لدى المرأة أي فكرة عن محيط الرجل وبيئته، إلا عندما تحدثت إلى جارتها التي تمتلك العقار الذي يستأجره الأخير، حيث كانت تخبرها عن مدى غرابة سلوك الرجل، وأُصيبت بالدهشة عندما قالت لها إن الموضوع عبارة عن شخصين وكلبين توأمين، كلاهما متطابق المظهر ومختلف السلوك.
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