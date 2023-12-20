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خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)
منوعات
2023-12-20 | 09:59
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خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)
خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها!
(صور)عانت "أنيتا"، الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا، من سمنة مفرطة وذلك بسبب تناولها الطعام خلسة كل ليلة، وفق ما نقل موقع "
ذا صن
" الالكتروني.
وفي التفاصيل، تخطى وزن أنيتا الثلاثمئة كيلو، وعانت من الآثار الجانبية للسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم داخل رأسها، رؤية ضبابية أو معتمة، آلام شديدة في الظهر، عدم وجود توازن كافٍ لارتداء الكعب العالي وعدم القدرة على الانحناء لربط الحذاء.
وخوفها من أن تُصاب بالعمى جعل أنيتا تغير نظامها الغذائي، واعتمدت وسيلة بسيطة ولكنها سحرية للتخفيف من وزنها، وهي التوقف عن الأكل في الليل والامتناع عن الحلويات على مدار الساعة.
واحتاجت أنيتا إلى تسريع عملية فقدان الوزن لإنقاذ حياتها من المضاعفات الصحية التي سببتها السمنة لها، لذلك أجرت الأخيرة عملية جراحية لتكميم المعدة.
وفي هذا السياق، اعتمدت أنيتا نظام حياة صحي، وأصبحت تمشي يوميًا وتمارس التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع وتراقب ما تقوم بتناوله للحفاظ على وزنها الجديد، وخسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهر.
وتقول أنيتا إن فقدان الوزن "كان يحررها" وأنها "تشعر بالحرية الآن".
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