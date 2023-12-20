الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)

منوعات
2023-12-20 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)

خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها!

 (صور)عانت "أنيتا"، الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا، من سمنة مفرطة وذلك بسبب تناولها الطعام خلسة كل ليلة، وفق ما نقل موقع "ذا صن" الالكتروني.

وفي التفاصيل، تخطى وزن أنيتا الثلاثمئة كيلو، وعانت من الآثار الجانبية للسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم داخل رأسها، رؤية ضبابية أو معتمة، آلام شديدة في الظهر، عدم وجود توازن كافٍ لارتداء الكعب العالي وعدم القدرة على الانحناء لربط الحذاء.

وخوفها من أن تُصاب بالعمى جعل أنيتا تغير نظامها الغذائي، واعتمدت وسيلة بسيطة ولكنها سحرية للتخفيف من وزنها، وهي التوقف عن الأكل في الليل والامتناع عن الحلويات على مدار الساعة.

واحتاجت أنيتا إلى تسريع عملية فقدان الوزن لإنقاذ حياتها من المضاعفات الصحية التي سببتها السمنة لها، لذلك أجرت الأخيرة عملية جراحية لتكميم المعدة.

وفي هذا السياق، اعتمدت أنيتا نظام حياة صحي، وأصبحت تمشي يوميًا وتمارس التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع وتراقب ما تقوم بتناوله للحفاظ على وزنها الجديد، وخسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهر.

وتقول أنيتا إن فقدان الوزن "كان يحررها" وأنها "تشعر بالحرية الآن".

آخر الأخبار

منوعات

حوالي

شهرا....

اكتشفوا

الطريقة

السحرية

ساعدت

المرأة

فقدان

وزنها!

(صور)

LBCI التالي
توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-19

لا يحب طعم الماء العادي...اكتشفوا الطريقة "المضرة" التي اعتمدتها هذه الأم كي يشرب ابنها! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
12:10

الصيام المتقطع يمكن أن "يغير بشكل جذري" الطريقة التي يعمل بها دماغك!

LBCI
منوعات
2023-12-18

قررت التوقف عن هذه العادة السيئة... فخسرت الكثير من الوزن خلال ثلاثة أشهر فقط!

LBCI
رياضة
2023-12-16

توم لوكيير قائد فريق لوتون تاون يتعرض لسكتة قلبية خلال المباراة التي جمعته بنادي بورنموث... وهذا وضعه الصحي! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:52

توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis

LBCI
منوعات
12:27

قررت إزالة الشعر الزائد من حاجبيها بالخيط ولكن الأمر تحول الى كارثة... ما حصل مع هذه المرأة مرعب!

LBCI
منوعات
12:18

قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!

LBCI
منوعات
09:48

انزعجت من جارها على مدى عامين... ما اكتشفته بعد هذه المدة طريف!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:32

أميركا تعلن عن اتهامات بالإرهاب ضد عضو في حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-19

اقتحموا منزلا وكبّلوا العاملات داخله وسرقوا سيارة كهربائية... وشعبة المعلومات أوقفت أحد المتورّطين!

LBCI
آخر الأخبار
11:51

وزير الخارجية الأميركي: نعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة

LBCI
خبر عاجل
2023-12-19

مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية

LBCI
أمن وقضاء
07:50

على الجبهة اللبنانية الجنوبية... قصف اسرائيلي منذ الصباح استهدف مناطق عدّة

LBCI
أخبار دولية
02:50

أمير الكويت بعد أداء اليمين: من الضروري مراجعة واقع البلاد الحالي

LBCI
أخبار دولية
17:15

كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين

LBCI
أخبار دولية
17:05

حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:25

أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أميركا تعلن عن اتهامات بالإرهاب ضد عضو في حزب الله

LBCI
صحف اليوم
23:36

بري مُعاتباً ضيفته الفرنسية: ما فعلتِه مُستهجن (الجمهورية)

LBCI
صحة وتغذية
03:29

متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!

LBCI
أخبار لبنان
14:51

"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب

LBCI
آخر الأخبار
03:36

وفاة الوزير والنائب السابق محمد يوسف بيضون

LBCI
آخر الأخبار
01:19

الجزيرة نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار من أجل إتاحة المجال أمام حماس لجمع المخطوفين

LBCI
امن وقضاء
15:49

ضبط مواد مخدرة وأسلحة وذخائر حربية خلال عملية دهم (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More