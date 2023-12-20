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قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
منوعات
2023-12-20 | 12:18
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قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
كشفت ليلى كيلي عن السبب المحدد الذي جعلها تقرر ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها.
وقالت كيلي، 33 عامًا، إن الزوجين توصلا إلى نتيجة مفادها أنه من المقبول لها أن تنام مع رجال آخرين، ولكن فقط إذا كانت تستخدم ذلك لمحتوى حسابها الناجح على موقع الراشدين OnlyFans.
وقالت: "لقد أجرينا نقاشًا مؤخرًا وقررنا أن النوم مع رجال آخرين هو الخطوة المنطقية التالية للارتقاء بالمحتوى الخاص بي إلى مستوى جديد ".
وكانت كيلي وزوجها معًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وقالت إن هذا يعني أن علاقتهما في أمان، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت إنها لم تكن لتفكر في النوم مع رجال آخرين إذا لم يكن زوجها مرتاحًا لذلك، ولم تكن هذه مشكلة "حتى الآن".
ويقرر الزوجان من هو الرجل الذي ستنام معه كيلي بناءً على مقدار ما سيضيفه إلى محتواها.
"نسأل أنفسنا دائمًا كيف سيفيدني هذا التعاون؟، وفق ما قالت، "لن أذهب وأصور مع شخص ليس لديه منصة أو غير قادر على منحي فرصة الانتشار لأنه إذا كان الأمر كذلك، فيمكنني فقط التصوير مع زوجي".
لقد فتح الثنائي علاقتهما لأغراض المحتوى فقط، وهذا يعني أنه سيتم تصوير العلاقة.
لقد نامت كيلي بالفعل مع شريكها الأول في رحلة عمل أخيرة مدتها تسعة أيام إلى أستراليا واختارت شخصًا مختلفًا تمامًا عن المظهر الجسدي لزوجها لمنح جمهورها المزيد من التنوع.
وقالت الشابة إن زوجها تقبل الموضوع ولم يكن هناك "غيرة" من قبله، لكنها تحققت للتأكد من أنه مرتاح قبل أن تقوم بذلك.
"إنه يحب مشاهدة المحتوى الذي أقوم بإنشائه مع الآخرين. إنه يستمتع به"، قالت: "أنا ممتنة جدًا لدعمه".
وأوضحت كيلي أن هذه الخطوة جعلت حياتها الجنسية مع زوجها أفضل وأكثر إثارة.
واعترفت كيلي بأنها الآن "تبحث" عن الرجل التالي الذي ستنام معه، لكن هذا لا يعني أنها ستفتح زواجها بدوام كامل بعد.
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بموافقته...
والسبب:
مهني؟!
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