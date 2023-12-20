طعن زوجته مرات عدة وقطع رأسها... ما علاقة فنجان الشاي؟! (صورة)

توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis

توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis

علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!