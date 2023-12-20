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"كان يعتبر عمليات الاختطاف بمثابة لعبة شطرنج وشاركته في جرائمه"...إليكم مصير أرملة هذا القاتل المتسلسل!

"كان يعتبر عمليات الاختطاف بمثابة لعبة شطرنج وشاركته في جرائمه"...إليكم مصير أرملة هذا القاتل المتسلسل!







وكانت "جوانا باريش" تبلغ من العمر 20 عامًا فقط عندما تعرضت للاغتصاب والقتل في فرنسا عام 1990 على يد "ميشال فورنيريه"، المعروف باسم "غول آردين"، والذي اعترف بقتلها قبل ثلاث سنوات من وفاته عن عمر يناهز 79 عامًا، عام 2021.



وفي هذا السياق، واجهت أرملته "مونيك أوليفييه" إدانات لها علاقة بمساعدة زوجها المجرم في اختطاف وقتل "ماري أنجيل دوميسي" عام 1988 و"جوانا" عام 1990، والتهمة الثالثة هي التواطؤ في اختفاء "إستيل موزين" البالغة من العمر تسع سنوات عام 2003، والتي لم يتم العثور على جثتها مطلقًا.



ولم تظهر أوليفييه أي انفعال عندما أصدرت المحكمة قرارها مساء الثلاثاء، بعد عشر ساعات من المداولات.



وذكرت معلومات لموقع "



وسُجن فورنيريه في عام 2008 بتهمة قتل سبع فتيات، لكن الأمر استغرق سنوات قبل أن يعترف أخيرًا بأن جوانا كانت إحدى ضحاياه، كما اعترفت أوليفييه باستدراج فتيات صغيرات إلى منزلهما من أجل زوجها، وبحسب ما ورد اعترفت بالمساعدة في التخلص من جثثهن لكنها نفت القتل.



وقالت أوليفييه إنها تصرفت مثل الطعم لجذب ضحايا زوجها ومساعدته، وهو الذي كان يعتبر عمليات الاختطاف بمثابة "لعبة شطرنج".



وقبل صدور الحكم النهائي، كانت أوليفييه تقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في أربع من عمليات القتل والاغتصاب الجماعي التي ارتكبها فورنيريه. واجهت أرملة قاتل متسلسل حكمًا ثانيًا بالسجن مدى الحياة بتهمة مساعدته وتحريضه في قتل طالبة بريطانية في فرنسا قبل 33 عامًا.وكانت "جوانا باريش" تبلغ من العمر 20 عامًا فقط عندما تعرضت للاغتصاب والقتل في فرنسا عام 1990 على يد "ميشال فورنيريه"، المعروف باسم "غول آردين"، والذي اعترف بقتلها قبل ثلاث سنوات من وفاته عن عمر يناهز 79 عامًا، عام 2021.وفي هذا السياق، واجهت أرملته "مونيك أوليفييه" إدانات لها علاقة بمساعدة زوجها المجرم في اختطاف وقتل "ماري أنجيل دوميسي" عام 1988 و"جوانا" عام 1990، والتهمة الثالثة هي التواطؤ في اختفاء "إستيل موزين" البالغة من العمر تسع سنوات عام 2003، والتي لم يتم العثور على جثتها مطلقًا.ولم تظهر أوليفييه أي انفعال عندما أصدرت المحكمة قرارها مساء الثلاثاء، بعد عشر ساعات من المداولات.وذكرت معلومات لموقع " ميرور " البريطاني، أن الضحية جوانا كانت مساعدة تدريس اللغة الإنكليزية في احدى المدارس، وكشف حينها تشريح الجثة أنها تعرضت للاغتصاب والضرب قبل أن يتم إلقاء جثتها العارية في نهر يون.وسُجن فورنيريه في عام 2008 بتهمة قتل سبع فتيات، لكن الأمر استغرق سنوات قبل أن يعترف أخيرًا بأن جوانا كانت إحدى ضحاياه، كما اعترفت أوليفييه باستدراج فتيات صغيرات إلى منزلهما من أجل زوجها، وبحسب ما ورد اعترفت بالمساعدة في التخلص من جثثهن لكنها نفت القتل.وقالت أوليفييه إنها تصرفت مثل الطعم لجذب ضحايا زوجها ومساعدته، وهو الذي كان يعتبر عمليات الاختطاف بمثابة "لعبة شطرنج".وقبل صدور الحكم النهائي، كانت أوليفييه تقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في أربع من عمليات القتل والاغتصاب الجماعي التي ارتكبها فورنيريه.