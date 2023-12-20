2min

"لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا"... طلقت زوجها بسبب تيك توك؟!

"لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا"... طلقت زوجها بسبب تيك توك؟!







وفي التفاصيل، أصبح زوج هذه المرأة مهووسًا بالحياة التقليدية، ولكن الثنائي لم يكن يومًا تقليديا. وبدأ يتصرف الأخير بغرابة، واشتكى من مظهر زوجته، والطعام، ومن عملها لساعات طويلو، ولكن الملفت للانتباه أن طوال زواجهما، لم يكن لديه أي شكوى.



وقالت المرأة إن المشاكل بدأت عندما بدأ يشاهد مقاطع فيديو للنساء على تطبيق تيك توك، وفقًا لزوجته، وبدأ في مقارنتها بالنساء وطموحه الغريب في أن تكون زوجته مثلهن، حتى أنه اتهمها بعدم محبتها له لأنها لم تنظر إليه كسلطان، وأتى هذا الاتهام بعد مقاطع فيديو لمحتوى نساء تقليديات.



وحاولت زوجته التفاهم معه ومنعه من مشاهدة المحتوى، لكنه أصر على ترك وظيفتها وأن تصبح ربة منزل بدوام كامل، وازداد الوضع سوءًا عندما بدأ الزوج بمشاركة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان يسيء إليها لفظيًا بانتظام.



كما أنها أمسكت به وهو يتحدث إلى امرأة أخرى، وشعرت المرأة بالحزن الشديد على فقدان الزوج اللطيف والمحب بين ليلة وضحاها بسبب شيء "غبي"، وقالت إنه انتقل إلى فتاة من النوع الذي يريده.



ولم تحدد المرأة هوية صانعة المحتوى التي يقوم طليقها بمعاشرتها حاليًّا، إلا أن بعض المتابعين شعروا أن لديهم فكرة عن هويتها، واقترحوا اسمي الناشطتين على تطبيق تيك توك "إستي ويليامز" و"كيلي هافينز".

تطلق امرأة وزوجها بعد أن زعمت أن تطبيق "تيك توك" غيّره تمامًا، كما أنه لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا، وتدمرت علاقتهما كليًّا وألقت المرأة اللوم على التطبيق، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، أصبح زوج هذه المرأة مهووسًا بالحياة التقليدية، ولكن الثنائي لم يكن يومًا تقليديا. وبدأ يتصرف الأخير بغرابة، واشتكى من مظهر زوجته، والطعام، ومن عملها لساعات طويلو، ولكن الملفت للانتباه أن طوال زواجهما، لم يكن لديه أي شكوى.وقالت المرأة إن المشاكل بدأت عندما بدأ يشاهد مقاطع فيديو للنساء على تطبيق تيك توك، وفقًا لزوجته، وبدأ في مقارنتها بالنساء وطموحه الغريب في أن تكون زوجته مثلهن، حتى أنه اتهمها بعدم محبتها له لأنها لم تنظر إليه كسلطان، وأتى هذا الاتهام بعد مقاطع فيديو لمحتوى نساء تقليديات.وحاولت زوجته التفاهم معه ومنعه من مشاهدة المحتوى، لكنه أصر على ترك وظيفتها وأن تصبح ربة منزل بدوام كامل، وازداد الوضع سوءًا عندما بدأ الزوج بمشاركة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان يسيء إليها لفظيًا بانتظام.كما أنها أمسكت به وهو يتحدث إلى امرأة أخرى، وشعرت المرأة بالحزن الشديد على فقدان الزوج اللطيف والمحب بين ليلة وضحاها بسبب شيء "غبي"، وقالت إنه انتقل إلى فتاة من النوع الذي يريده.ولم تحدد المرأة هوية صانعة المحتوى التي يقوم طليقها بمعاشرتها حاليًّا، إلا أن بعض المتابعين شعروا أن لديهم فكرة عن هويتها، واقترحوا اسمي الناشطتين على تطبيق تيك توك "إستي ويليامز" و"كيلي هافينز".