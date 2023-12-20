الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا"... طلقت زوجها بسبب تيك توك؟!
منوعات
2023-12-20 | 15:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا"... طلقت زوجها بسبب تيك توك؟!
"لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا"... طلقت زوجها بسبب تيك توك؟!
تطلق امرأة وزوجها بعد أن زعمت أن تطبيق "تيك توك" غيّره تمامًا، كما أنه لم يعد الشخص الذي تزوجته قبل 12 عامًا، وتدمرت علاقتهما كليًّا وألقت المرأة اللوم على التطبيق، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أصبح زوج هذه المرأة مهووسًا بالحياة التقليدية، ولكن الثنائي لم يكن يومًا تقليديا. وبدأ يتصرف الأخير بغرابة، واشتكى من مظهر زوجته، والطعام، ومن عملها لساعات طويلو، ولكن الملفت للانتباه أن طوال زواجهما، لم يكن لديه أي شكوى.
وقالت المرأة إن المشاكل بدأت عندما بدأ يشاهد مقاطع فيديو للنساء على تطبيق تيك توك، وفقًا لزوجته، وبدأ في مقارنتها بالنساء وطموحه الغريب في أن تكون زوجته مثلهن، حتى أنه اتهمها بعدم محبتها له لأنها لم تنظر إليه كسلطان، وأتى هذا الاتهام بعد مقاطع فيديو لمحتوى نساء تقليديات.
وحاولت زوجته التفاهم معه ومنعه من مشاهدة المحتوى، لكنه أصر على ترك وظيفتها وأن تصبح ربة منزل بدوام كامل، وازداد الوضع سوءًا عندما بدأ الزوج بمشاركة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان يسيء إليها لفظيًا بانتظام.
كما أنها أمسكت به وهو يتحدث إلى امرأة أخرى، وشعرت المرأة بالحزن الشديد على فقدان الزوج اللطيف والمحب بين ليلة وضحاها بسبب شيء "غبي"، وقالت إنه انتقل إلى فتاة من النوع الذي يريده.
ولم تحدد المرأة هوية صانعة المحتوى التي يقوم طليقها بمعاشرتها حاليًّا، إلا أن بعض المتابعين شعروا أن لديهم فكرة عن هويتها، واقترحوا اسمي الناشطتين على تطبيق تيك توك "إستي ويليامز" و"كيلي هافينز".
آخر الأخبار
منوعات
الشخص
تزوجته
عامًا"...
زوجها
توك؟!
التالي
توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-19
"آبل" تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
علوم وتكنولوجيا
2023-12-19
"آبل" تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
0
صحف اليوم
2023-12-19
الصايغ لـ"الأنباء" الكويتية: ما حصل بمجلس النواب من تشريع لاقتراح قانون يتعلق بالتمديد لقائد الجيش هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة
صحف اليوم
2023-12-19
الصايغ لـ"الأنباء" الكويتية: ما حصل بمجلس النواب من تشريع لاقتراح قانون يتعلق بالتمديد لقائد الجيش هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة
0
أخبار دولية
2023-12-18
كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر الشرق
أخبار دولية
2023-12-18
كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر الشرق
0
أخبار دولية
2023-12-17
سيول تقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا "باتجاه البحر الشرقي"
أخبار دولية
2023-12-17
سيول تقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا "باتجاه البحر الشرقي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:52
توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis
منوعات
04:52
توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis
0
منوعات
15:49
حبيبان تعرضا لحادثي تحطم طائرتين منفصلتين على بعد أميال في الوقت نفسه... جمعهما الحب وخلصتهما أعجوبة!
منوعات
15:49
حبيبان تعرضا لحادثي تحطم طائرتين منفصلتين على بعد أميال في الوقت نفسه... جمعهما الحب وخلصتهما أعجوبة!
0
منوعات
15:31
"كان يعتبر عمليات الاختطاف بمثابة لعبة شطرنج وشاركته في جرائمه"...إليكم مصير أرملة هذا القاتل المتسلسل!
منوعات
15:31
"كان يعتبر عمليات الاختطاف بمثابة لعبة شطرنج وشاركته في جرائمه"...إليكم مصير أرملة هذا القاتل المتسلسل!
0
منوعات
12:57
طعن زوجته مرات عدة وقطع رأسها... ما علاقة فنجان الشاي؟! (صورة)
منوعات
12:57
طعن زوجته مرات عدة وقطع رأسها... ما علاقة فنجان الشاي؟! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
0
آخر الأخبار
13:31
المتحدث العسكري الإسرائيلي: سنواصل استهداف مواقع حزب الله ومقاتليه
آخر الأخبار
13:31
المتحدث العسكري الإسرائيلي: سنواصل استهداف مواقع حزب الله ومقاتليه
0
آخر الأخبار
02:07
الجيش الإسرائيلي يقول إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان
آخر الأخبار
02:07
الجيش الإسرائيلي يقول إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان
0
آخر الأخبار
02:22
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد وسام حيدر مرتضى "علي أبو الحسن" من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان
آخر الأخبار
02:22
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد وسام حيدر مرتضى "علي أبو الحسن" من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بايدن يخسر تأييد الأميركيين: ما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
بايدن يخسر تأييد الأميركيين: ما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مفوضية شؤون اللاجئين تخفض المساعدات بدون تنسيق مع الدولة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مفوضية شؤون اللاجئين تخفض المساعدات بدون تنسيق مع الدولة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
البحر الأحمر: ساحة مفاوضات أميركية إيرانية أم ساحة مواجهة مفتوحة بينهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
البحر الأحمر: ساحة مفاوضات أميركية إيرانية أم ساحة مواجهة مفتوحة بينهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ملف الأسرى لدى حماس... محادثات وتخبط إسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ملف الأسرى لدى حماس... محادثات وتخبط إسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مرة جديدة... إرجاء جلسة مجلس الأمن للتصويت على مسودة قرار قدمتها الإمارات تدعو إلى وقف إنساني للنار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مرة جديدة... إرجاء جلسة مجلس الأمن للتصويت على مسودة قرار قدمتها الإمارات تدعو إلى وقف إنساني للنار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
آخر تطورات الوضع الأمني في الجنوب...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
آخر تطورات الوضع الأمني في الجنوب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ١٧٠١ بانتظار عودة هوكستين وانتهاء حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ١٧٠١ بانتظار عودة هوكستين وانتهاء حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عائلات جنوبية نازحة بدأت العودة إلى منازلها
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عائلات جنوبية نازحة بدأت العودة إلى منازلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:57
المدارس الكاثوليكية أعلنت الإضراب المفتوح
خبر عاجل
12:57
المدارس الكاثوليكية أعلنت الإضراب المفتوح
2
خبر عاجل
14:35
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعمل على اغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل ولن يموتا موتا طبيعيا
خبر عاجل
14:35
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعمل على اغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل ولن يموتا موتا طبيعيا
3
أخبار لبنان
11:32
أميركا تعلن عن اتهامات بالإرهاب ضد عضو في حزب الله
أخبار لبنان
11:32
أميركا تعلن عن اتهامات بالإرهاب ضد عضو في حزب الله
4
آخر الأخبار
13:21
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يؤكد للـ LBCI التزام جميع المدارس بالإضراب المفتوح اعتباراً من صباح غد وحتى اعادة النظر بالتشريع
آخر الأخبار
13:21
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يؤكد للـ LBCI التزام جميع المدارس بالإضراب المفتوح اعتباراً من صباح غد وحتى اعادة النظر بالتشريع
5
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
6
منوعات
12:18
قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
منوعات
12:18
قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
7
فنّ
06:46
ورد الخال تفتح النار على أسماء كبيرة: غصب عنك موجودة!
فنّ
06:46
ورد الخال تفتح النار على أسماء كبيرة: غصب عنك موجودة!
8
منوعات
09:48
انزعجت من جارها على مدى عامين... ما اكتشفته بعد هذه المدة طريف!
منوعات
09:48
انزعجت من جارها على مدى عامين... ما اكتشفته بعد هذه المدة طريف!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More