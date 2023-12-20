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حبيبان تعرضا لحادثي تحطم طائرتين منفصلتين على بعد أميال في الوقت نفسه... جمعهما الحب وخلصتهما أعجوبة!

منوعات
2023-12-20 | 15:49
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حبيبان تعرضا لحادثي تحطم طائرتين منفصلتين على بعد أميال في الوقت نفسه... جمعهما الحب وخلصتهما أعجوبة!
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حبيبان تعرضا لحادثي تحطم طائرتين منفصلتين على بعد أميال في الوقت نفسه... جمعهما الحب وخلصتهما أعجوبة!

حبيبان تعرضا لحادثي تحطم طائرتين منفصلتين على بعد أميال في الوقت نفسه... جمعهما الحب وخلصتهما أعجوبة!

نجا كل من "ستيفانو بيريللي" وخطيبته "أنطونيتا ديماسي" بأعجوبة من حادثتي تحطم طائرتين خفيفتين وقعتا في اليوم نفسه، كما أن إصاباتهما تُعتبر طفيفة، وفق ما نقل موقع "ميرور" الالكتروني.

وفي التفاصيل، قرر بيريللي وديماسي ركوب طائرتين مختلفتين للسفر لتناول طعام الغداء مع الأصدقاء بالقرب من تورينو في إيطاليا، يوم الأحد. 

وفي طريق عودتهما واجه كلاهما مشكلة مع غروب الشمس، حيث تحطمت الطائرتين عند هبوطهما، ولكن بشكل لا يصدق لم يتعرض أي من الطرفين لإصابات خطيرة.

وقال بيريللي إن هذه أول تجربة طيران لخطيبته وعبّر عن أسفه لما حدث معهما، وذكر الأخير أن الخطأ الأساسي كان في الطقس والوقت، حيث بدأ الضباب يتشكل مع انخفاض درجة الحرارة أثناء تحليقهما في الجو. 

وبعد الحادثين، هرع رجال الإطفاء إلى موقعي الحادث وقاموا بتحريرهما. وتم نقل كل من الشركاء، وكذلك الطيارين باولو روتوندو ونيكولا فيسكاريللي، إلى المستشفى لفحصهم.
 

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