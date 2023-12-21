فيديو مذهل... لقطات جوية تظهر حجم الثوران بركان أيسلندا

أظهرت لقطات جوية مذهلة حجم الثوران البركاني الضخم في أيسلندا، حيث تنطلق الحمم من الشقوق في الأرض.وبدأ ثوران البركان حوالي الساعة 10:20 من مساء يوم الإثنين، بالقرب من غريندافيك، وهو مجتمع صيد صغير يقع في شبه جزيرة ريكيانيس، على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب ريكيافيك، وفقاً لصحيفة "ديلي ستار".وفي البداية، حدثت سلسلة من الزلازل البسيطة، أعقبها تدفق الحمم البركانية من صدع يبلغ طوله حوالي 4 كيلومترات. وتدفقت الحمم البركانية، التي تبلغ درجة حرارتها حوالي 1200 درجة مئوية، بمعدل مرتفع في البداية لكنها تباطأت بعد ظهر يوم الثلاثاء.وقذف البركان حممًا ودخانًا لمسافة تزيد عن 100 متر في الهواء بعد أسابيع من النشاط الزلزالي، بحسب شبكة "بي بي سي".