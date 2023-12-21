بعد سجنه قرابة نصف قرن... تبرئة متهم من جريمة لم يرتكبها!

بعد سجنه قرابة نصف قرن... تبرئة متهم من جريمة لم يرتكبها!



برَّأ قاضٍ في ولاية أوكلاهوما رجلاً قضى ما يقرب من نصف قرن في السجن لارتكابه جريمة قتل عام 1974، وهي أطول عقوبة غير مشروعة يتم قضاؤها في الولايات المتحدة.



وأُطلق سراح غلين سيمونز، البالغ من العمر 70 عاماً، بعد أن أمر القاضي بإجراء محاكمة جديدة.



وفي أمر صدر يوم الثلاثاء، أعلن قاضي مقاطعة أوكلاهوما إيمي بالومبو براءة سيمونز، قائلاً: "هذه المحكمة وجدت بأدلة واضحة ومقنعة أن الجريمة التي أدين السيد سيمونز وحكم عليه وسجن بسببها لم يرتكبها السيد سيمونز".



وقال سيمونز للصحفيين بعد القرار، بحسب وكالة أسوشيتد برس: "إنه درس في المرونة والمثابرة".



وكان سيمونز قد قضى 48 عامًا وشهرًا و18 يومًا في السجن بتهمة قتل كارولين سو روجرز خلال عملية سطو على متجر لبيع الخمور في إحدى ضواحي مدينة أوكلاهوما. وهذا يجعله السجين الأطول خدمة الذي تمت تبرئته، وفقًا للسجل الوطني للتبرئة.



وكان سيمونز يبلغ من العمر 22 عامًا عندما أُدين هو والمتهم الآخر دون روبرتس وحُكم عليهما بالإعدام في عام 1975.



وتم تخفيف العقوبات فيما بعد إلى السجن مدى الحياة بسبب أحكام المحكمة العليا الأميركية بشأن عقوبة الإعدام في ذلك الوقت.



ويعاني سيمونز حاليًا من سرطان الكبد، وفقًا لموقع GoFundMe، الذي جمع آلاف الدولارات للمساعدة في دعم تكاليف معيشته وعلاجه الكيميائي.