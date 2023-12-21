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أم قلقة من وثوق ابنها بوالدة حبيبته...وهذا ما يدور بينهما!

أم قلقة من وثوق ابنها بوالدة حبيبته...وهذا ما يدور بينهما!







وكان المراهق قد أخبر والديه سابقاً عن قلقه، فأخذاه إلى معالج نفسي لمساعدته، لأن مساعدتهما لم تكن كافية بالنسبة له.



وقالت الأم:"إنه على علاقة جيدة مع والدة صديقته، حيث يراها كثيرًا، وهو يواعد ابنتها. لا أحب أن أخمن ما تعرفه، وأتساءل دائماً عما تفكر فيه عنا، وإذا كان ابني قد أخبرها بعض الأمور عن عائلتنا".



وأوضحت أنها كانت تفضل لو أن الأمور انحلت ضمن العائلة الصغيرة، من دون مشاركة أطراف أخرى بالمشاكل العائلية، ولكنها لا تستطيع منع ابنها من الوثوق بتلك المرأة.





تحدثت إحدى الأمهات عن قلقها بشأن ثقة ابنها البالغ من العمر 17 عامًا في والدة صديقته، وفق موقع "ذا صن" وكان المراهق قد أخبر والديه سابقاً عن قلقه، فأخذاه إلى معالج نفسي لمساعدته، لأن مساعدتهما لم تكن كافية بالنسبة له.وقالت الأم:"إنه على علاقة جيدة مع والدة صديقته، حيث يراها كثيرًا، وهو يواعد ابنتها. لا أحب أن أخمن ما تعرفه، وأتساءل دائماً عما تفكر فيه عنا، وإذا كان ابني قد أخبرها بعض الأمور عن عائلتنا".وأوضحت أنها كانت تفضل لو أن الأمور انحلت ضمن العائلة الصغيرة، من دون مشاركة أطراف أخرى بالمشاكل العائلية، ولكنها لا تستطيع منع ابنها من الوثوق بتلك المرأة.