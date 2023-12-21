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ماتت طفلتها بعد أن أرضعتها صباحاً... واقعة مؤلمة تعيشها أم قبل عيد الميلاد!

منوعات
2023-12-21 | 10:15
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ماتت طفلتها بعد أن أرضعتها صباحاً... واقعة مؤلمة تعيشها أم قبل عيد الميلاد!
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ماتت طفلتها بعد أن أرضعتها صباحاً... واقعة مؤلمة تعيشها أم قبل عيد الميلاد!

ماتت طفلتها بعد أن أرضعتها صباحاً... واقعة مؤلمة تعيشها أم قبل عيد الميلاد!

فقدت أليكس ريد البالغة 29 عامًا طفلتها البالغة من العمر 5 أشهر قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد بسبب "متلازمة موت الرضّع المفاجئ" (SIDS).

وقبل أيام، كانت أليكس قد أعطت إيسلا حليبها الصباحي، بعد وقت قصير من استيقاظها من نوم كامل طوال الليل.

وعندما انتهى وقت الرضاعة، نامت الأم والطفلة لفترة وجيزة، قبل أن تستيقظ أليكس لتجد أن إيسلا لا تستجيب.

وبمجرد أن أدركت الأم أنها لا تستطيع إيقاظ ابنتها، اتصلت بخدمات الطوارئ وصرخت في الشارع طلباً للمساعدة، بحسب موقع "ذا صن".

ورغم محاولة المسعفين في إنقاذ الطفلة، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وينتظر الزوجان حالياً نتائج الاختبار التي ستكشف ما إذا كانت إيسلا تعاني من حالة وراثية معينة، أو ماتت بسبب متلازمة "موت الرضّع المفاجئ" (SIDS).

ويُذكر أن هذه المتلازمة، والمعروفة أيضًا باسم "موت المهد"، هي الوفاة غير المتوقعة وغير المبررة لطفل سليم خلال السنة الأولى من حياته.

ويحدث هذا عادةً خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، وعادةً أثناء نومه.

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