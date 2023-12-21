مراهق يدهس امرأة مشردة... ما فعله في موقع الجريمة غير مقبول!

تعرضت امرأة مشردة لحادث دهس مروع في ولاية تكساس الأميركية بعدما دهسها مراهق يقود سيارته وهو في حالة سكر. ووفقًا لتقارير الشرطة، فإن المراهق حاول أيضًا رشوة شهود العيان للسماح له بالفرار من موقع الحادث.

وأكّدت الشرطة في هيوستن أن هانتر كاميرون فيلاسانا، البالغ من العمر 17 عامًا، اصطدم بسيارته المرسيدس بامرأة كانت نائمة في في الشارع. ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث لتجد المرأة، التي لم تتم الكشف عن هويتها، قد فارقت الحياة.

وكشف ممثلو الادعاء خلال جلسة المحكمة أن فيلاسانا حاول مكافأة عمال المطعم المجاور للحادث مقابل السماح له بالهروب، إلا أنهم امتنعوا وأبلغوا الشرطة التي قامت بالقبض عليه.