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امرأة تسيطر على زوجها وتعنّفه...وهذا كان تهديدها عندما قرر الإنفصال عنها!

امرأة تسيطر على زوجها وتعنّفه...وهذا كان تهديدها عندما قرر الإنفصال عنها!







وبحسب موقع



ويُذكر أن الثنائي تزوجا منذ سبع سنوات، وأنجبا طفلين عمرهما ستة وأربعة أعوام.



وقال الرجل: "عندما التقيتها للمرة الأولى أخبرتني أنها عاشت طفولة صعبة للغاية وعاشت العديد من العلاقات المسيئة. لذلك عندما كانت تتصرف بعدوانية، كنت أتغاضى عن سلوكها. وكانت تعتذر دائمًا بعد ذلك، وتخبرني كم تحبني وتحتاجني، لكنني اليوم أعتقد أنها نرجسية متلاعبة، وكاذبة".



وأضاف: "إنها تشتمني، وتتشاجر من دون سبب، وتجعلني أشعر بأنني عديم القيمة وقبيح. لقد كانت تلقي أطباقًا على رأسي وتلكمني. وإذا فكرت في الدفاع عن نفسي، كانت تهددني بإخبار الشرطة، فكنت أغادر المنزل وأقيم في الفندق".



لذلك، قرر الرجل الانفصال عن زوجته، ولكنها هددته بأنها لن تسمح له رؤية الأطفال إذا طلّقها. تحدث رجل عن معاناته مع زوجته وسوء معاملتها له، ورغبته في الانفصال عنها من دون أن يفقد أطفاله.وبحسب موقع "ذا صن" ، فقد الرجل ثقته بنفسه بسببها، حيث يشعر بالخجل من أن زوجته العنيفة تسيطر عليه.ويُذكر أن الثنائي تزوجا منذ سبع سنوات، وأنجبا طفلين عمرهما ستة وأربعة أعوام.وقال الرجل: "عندما التقيتها للمرة الأولى أخبرتني أنها عاشت طفولة صعبة للغاية وعاشت العديد من العلاقات المسيئة. لذلك عندما كانت تتصرف بعدوانية، كنت أتغاضى عن سلوكها. وكانت تعتذر دائمًا بعد ذلك، وتخبرني كم تحبني وتحتاجني، لكنني اليوم أعتقد أنها نرجسية متلاعبة، وكاذبة".وأضاف: "إنها تشتمني، وتتشاجر من دون سبب، وتجعلني أشعر بأنني عديم القيمة وقبيح. لقد كانت تلقي أطباقًا على رأسي وتلكمني. وإذا فكرت في الدفاع عن نفسي، كانت تهددني بإخبار الشرطة، فكنت أغادر المنزل وأقيم في الفندق".لذلك، قرر الرجل الانفصال عن زوجته، ولكنها هددته بأنها لن تسمح له رؤية الأطفال إذا طلّقها.