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دراسة غريبة: في أي سنّ يبدأ البالغون بالتفكير في جنازتهم؟

منوعات
2023-12-21 | 15:32
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دراسة غريبة: في أي سنّ يبدأ البالغون بالتفكير في جنازتهم؟
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دراسة غريبة: في أي سنّ يبدأ البالغون بالتفكير في جنازتهم؟

بحسب دراسة حديثة، يبدأ الأشخاص البالغين في التفكير في جنازاتهم عند بلوغهم سن الـ 51. أظهرت الأبحاث التي أُجريت على ألفين فرد أن الدوافع الأكثر شيوعًا لهذا التفكير تشمل فقدان شخص عزيز، القلق الصحي وعملية الشيخوخة.
 
وأفاد ثمانية من كل عشرة أشخاص بأنهم بدأوا في التفكير بطول عمرهم عندما بدأوا بحضور جنازات بشكل منتظم. واعتقد 38 في المئة منهم أن النظر إلى المستقبل يجعلهم يفكرون في معنى الحياة والموت.
 
ومع ذلك، فإن 24 في المئة لا يفكرون كثيرًا في المستقبل أو في لحظة وداعهم.
 
وقال المتحدث باسم جمعية كبار السن البريطانية، التي أصدرت تقريرًا عن تكلفة الجنازات، "كشفت الدراسة عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول كيفية التفكير في الموت. كان من المثير للاهتمام معرفة أن العديد من الأشخاص يبدأون في التفكير بجنازاتهم في أوائل الخمسينيات."
 
وفيما يتعلق بتنظيم الجنازة، اعتبر 34 في المئة من المشاركين أنه سيكون سهلًا التعامل معها، بينما اعتقد 30 في المئة أنها ستكون مهمة صعبة.
 
وأظهرت الدراسة أن ثلاثة من كل عشرة أو 29 في المئة لا يعرفون شيئًا عن تكلفة الجنازة. وكان واحد من كل ستة يشعر بالقلق حيال كيفية تغطية تكاليف جنازة أحد أقاربهم في ظل أزمة تكلفة المعيشة المستمرة.
 
وختم المتحدث قائلاً: "غالبًا ما يُعتبر التفكير في هذا الموضوع أمرًا حزينًا، لكن التأمين على الحياة يمكن أن يوفر الراحة، حيث يعطيك الشعور بأنك قد قمت بتحميل العبء من كاهل أحبائك."
 

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