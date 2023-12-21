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من أكثر الجرائم رعباً... مقتل شابة وعائلتها على يد حبيبها!
منوعات
2023-12-21 | 15:56
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من أكثر الجرائم رعباً... مقتل شابة وعائلتها على يد حبيبها!
في واحدة من أكثر الجرائم رعبًا التي هزت منطقة بيرموندسي في جنوب لندن، أدين جوشوا جاك، البالغ من العمر 29 عامًا، بقتل حبيبته سامانثا دروموندز، 27 عامًا، ووالدتها تانيشا أوفوري أكوفو، 45 عامًا، وغران دوليت هيل، 64 عامًا، وشريكها دينتون بيرك، 58 عامًا.
وحسبما أظهرت التحقيقات، فقد تم العثور على الجثث المقتولة في منزل بيرك، حيث كانوا قد تعرضوا لطعنات عديدة. وفي تفاصيل أخرى، تم العثور على جاك بعد الجريمة في الحمام بالطابق العلوي من المنزل، حيث كان يصرخ بشكل متكرر: "اللهم خذني!".
وتعرض جاك لـ11 تهماً سابقة في 20 جريمة، من بينها تعاطي المخدرات والسرقة. ورغم اعترافه بالقتل غير العمد، إلا أنه نفى ارتكاب الجريمة بسبب اعتقاده بأنه كان يعاني من اضطراب نفسي.
وأكّد المدعي العام توم ليتل كيه سي، أنه ليس هناك شك في أن جاك قام بجريمة القتل عن قصد، وأنه كان قادرًا على تكوين حكم عقلاني في ذلك الوقت.
وأضاف ليتل أن الوفيات كانت نتيجة لتعاطي المخدرات وشرب الكحول، مما أدى إلى حدوث "اضطراب ذهاني عابر لا يلبي متطلبات المدعى عليه لتقديم دفاع جزئي عن المسؤولية المتناقصة".
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