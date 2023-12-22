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لحظات من الحرية... هروب 10 أفيال من محمية أثناء الليل في هذا البلد!
منوعات
2023-12-22 | 01:00
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لحظات من الحرية... هروب 10 أفيال من محمية أثناء الليل في هذا البلد!
تنعم عشرة أفيال بلحظات من الحرية الخميس في منطقة ريفية في جنوب إفريقيا، بعد هروبها أثناء الليل من محمية في ظروف لا تزال غامضة، وفق ما أفاد مسؤولون بيئيون.
وتمكّنت مروحية تابعة لحرس الغابات من تحديد موقع الحيوانات خلال مغامرتها خارج المحمية، وكانت تحاول توجيهها للعودة إلى ديارها.
ويأمل موسى منتامبو، الناطق باسم منظمة "إزيمفيلو كي زي ان وايلدلايف" Ezemvelo KZN Wildlife، وهي منظمة عامة تابعة لإدارة الحياة البرية، بأن تتمكن الحيوانات الهاربة والتي يزن كل منها أطناناً عدة، من العودة إلى محميتها في إيثالا بحلول الجمعة.
وبحسب منتامبو، تعبر الحيوانات في بعض الأحيان نهراً يقع على حدود الحديقة في مقاطعة كوازولو ناتال في شرق البلاد، وهي منطقة الزولو.
لكن أسوار المحميات في المنطقة تتعرض بين الحين والآخر للسرقة من السكان المحليين أو من الصيادين غير القانونيين، بحسب ما قال منتامبو لوكالة فرانس برس.
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هروب
أفيال
الحرية
منطقة ريفية
جنوب إفريقيا
الليل
محمية
مسؤولون بيئيون
حارس الغابات.
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