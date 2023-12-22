عصابة تنكرت بزي كرتوني للأطفال واحتالت على الجمعيات الخيرية...إليكم المبلغ الهائل الذي جمعته!

عصابة تنكرت بزي كرتوني للأطفال واحتالت على الجمعيات الخيرية...إليكم المبلغ الهائل الذي جمعته!

ألقت الشرطة القبض على "ديفيد ليفي"، والذي قاد عصابة من المحتالين المتنكرة بزي "Pudsey Bear"، والذين جمعوا حوالي خمسمائة ألف جنيه إسترليني من خلال الاحتيال على الجمعيات الخيرية.



وفي التفاصيل، استغل قائد العصابة ليفي، مع عصابته منظمة "Children In Need"، مستشفى "غريت أورموند ستريت" الخيرية للأطفال، صندوق "كريستي" الخيري، ومنظمة "مايند" كواجهات لجرائمهم.



ووضع ليفي مع عصابته طاولات في محلات السوبر ماركت واستخدموا زي "Pudsey Bear" للتنكر، واعترفوا لمحكمة "بريستون كراون" أن أقل من 10% من مبلغ الخمسمائة ألف جنيه إسترليني تم دفعه للجمعيات الخيرية.



وفي هذا السياق، اتصل ليفي بالجمعيات الخيرية طالبًا الإذن لجمع الأموال لها، والمواد الخاصة بها واستخدام شعاراتها، وكان يتصرف بالأموال التي تبرّع بها الناس لتلك الجمعيات واستفادوا منها، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.



وسيتم إطلاق سراح ليفي، بعد الحكم عليه بالسجن وسيخضع لأمر منع ارتكاب جرائم خطيرة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه.



وحُكم بالسجن أيضًا على شركائه "ويليام أورماند"، لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، "روي فيرجسون" لمدة عامين وخمسة أشهر بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، و"هوارد كولينز" لمدة 28 شهرًا بتُهم الاحتيال وغسل الأموال.